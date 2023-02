A qué hora juega la selección argentina vs. República Dominicana, por las Eliminatorias al Mundial de básquet 2023

escuchar

No hay mañana para la selección argentina de básquet. Este domingo desde las 21.10 recibe en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata a República Dominicana por la última fecha del grupo E de la segunda etapa de las Eliminatorias con la necesidad de ganar para clasificar al Mundial Filipinas-Japón-Indonesia 2023 que se realizará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre. Si pierde, puede quedarse afuera del gran objetivo del año tras haber sido subcampeón en China 2019.

El duelo comienza a las 21.10 y lo transmiten en vivo TyC Sports y DSports, por lo que también se puede ver a través de las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play. En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el anfitrión con una cuota máxima de 1.34 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, es decir una victoria del visitante, cotiza hasta 3.95. En la ronda inicial se enfrentaron en Centroamérica y ganó el local 80-69.

En la primera ronda, República Dominicana le ganó a la Argentina, con Néstor García como DT Prensa FIBA

El encuentro se disputa en simultáneo con otros cinco, dos de la misma zona (Panamá vs. Bahamas y Venezuela vs. Canadá) y otros tres de la F (Colombia vs. Puerto Rico, Uruguay vs. México y Brasil vs. Estados Unidos); y dirime quién se queda con un cupo a la Copa del Mundo sin depender de otros resultados. A pesar de la victoria contra los canadienses el jueves pasado, el combinado dirigido por Pablo Prigioni no pudo escalar ubicaciones en el grupo E ni asegurarse su boleto a la cita ecuménica porque también ganaron la Vinotinto (115-70 a Bahamas en Caracas) y Dominicana (93-67 a Panamá de visitante) en su misma zona y, además, en la F lo hicieron México (113-54 a Colombia), Puerto Rico (92-90 a Brasil) y Estados Unidos (88-77 a Uruguay).

El seleccionado nacional está cuarto con 19 puntos, la misma cantidad que Venezuela y República Dominicana, pero cuenta con peor diferencia de tantos. Si le gana al elenco dirigido por Néstor ‘Che’ García, ex entrenador albiceleste al principio de las Eliminatorias, clasifica sin depender de otros tanteadores. En caso de caer, queda en la misma posición y debe mirar con atención qué ocurre con Puerto Rico, México y Brasil en la otra zona. Si ninguno de ellos cede, queda eliminada. Los únicos clasificados al Mundial son Canadá y Estados Unidos, líderes de cada grupo, por lo que en la última fecha se dirimirán los cinco cupos restantes. Uruguay, Bahamas, Panamá y Colombia ya quedaron eliminados.

El plantel argentino que venció a Canadá y necesita ganarle a República Dominicana para clasificar LA NACION/Mauro V. Rizzi

Prigioni tiene 19 basquetbolistas a disposición porque a último momento se incorporaron Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola. Ambos fueron citados inicialmente a sabiendas de que no se iban a poder incorporar porque juegan en la Euroliga con Real Madrid y Barcelona, respectivamente, y les coincide el calendario al igual que a Luca Vildoza (Estrella Roja de Belgrado). Sin embargo, sin partidos con el Merengue y el Blaugrana hasta la próxima semana, ambos llegaron en las últimas horas a la Felíz para ayudar al equipo comandado por Campazzo, quien dice presente a raíz de que todavía no compite en el campeonato europeo porque Estrella Roja fue sancionado.

Además de Campazzo, Deck y Laprovittola, el entrenador convocó para el trascendental cotejo a Nicolás Brussino, Carlos Delfino, Leandro Bolmaro, Patricio Garino, Marcos Delía, Juan Fernández, Máximo Fjellerup, Tayavek Gallizzi y Juan Vaulet. Quedaron fuera de la planilla Juan Ignacio Marcos, José Vildoza, Lucio Redivo, Leonardo Lema, Franco Baralle, Tomás Chapero y Roberto Acuña.

Nicolás Laprovíttola llegó a Mar del Plata el sábado por la noche proveniente de España y jugará contra Dominicana Mauro V. Rizzi - LA NACION

Cronograma de la última fecha de la segunda etapa

En el cierre de las Eliminatorias todos los partidos se juegan en simultáneo, este domingo desde las 21.10 (hora argentina), porque hay seleccionados que dependen de otros resultados para clasificar al Mundial 2023.

Grupo E

Argentina vs. República Dominicana.

Panamá vs. Bahamas.

Venezuela vs. Canadá.

La tabla de posiciones del grupo E de la segunda etapa de las Eliminatorias, con la Argentina FIBA Américas

Grupo F

Colombia vs. Puerto Rico.

Uruguay vs. México.

Brasil vs. Estados Unidos.

La tabla de posiciones del grupo F de la segunda etapa de las Eliminatorias al Mundial de básquet

El formato de juego y desempate

En la segunda etapa que está en curso hay dos zonas de seis países cada una. La Argentina conforma la E con Venezuela, Panamá, Canadá, República Dominicana y Bahamas, pero solo enfrenta en cotejos de ida y vuelta a los tres últimos porque son los que clasificaron desde el grupo C de la instancia inicial. A los demás los cruzó en la primera ronda. En la F están Brasil, Puerto Rico, México, Uruguay, Estados Unidos y Colombia. Los tres líderes de cada tabla de posiciones obtendrán su pasaje a la Copa del Mundo junto al mejor cuarto porque hay siete plazas disponibles.

En caso de que dos equipos concluyan igualados en puntos en su mismo grupo, se aplicarán los siguientes criterios de desempate:

Partidos ganados y perdidos en la etapa.

Diferencia de puntos de los partidos entre los equipos involucrados.

Mayor número de puntos en los partidos entre ellos.

Mayor diferencia de puntos en todos los partidos del grupo.

Mayor número de puntos en todos los partidos en el grupo.

Sorteo.

LA NACION

Temas Eliminatorias de básquet