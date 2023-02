Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial de básquet 2023, tras el triunfo de la Argentina ante Canadá

escuchar

La selección argentina de básquet derrotó este jueves como local en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata a Canadá 83-72 en la penúltima fecha del grupo E de las Eliminatorias al Mundial Filipinas-Japón-Indonesia 2023 y se mantiene cuarto en la tabla de posiciones, muy cerca del objetivo de lograr un cupo a la cita ecuménica.

A pesar del triunfo, el combinado dirigido por Pablo Prigioni no pudo escalar ubicaciones en su zona porque también ganaron Venezuela (115-70 a Bahamas en Caracas) y República Dominicana (93-67 a Panamá de visitante). Si bien tiene la misma cantidad de puntos que ellos, 19, cuenta con peor diferencia de tantos. El líder, y único clasificado a la Copa del Mundo, es el conjunto canadiense a quien el albiceleste le cortó un invicto de diez partidos en el certamen.

La tabla de posiciones del grupo E de la segunda etapa de las Eliminatorias, con la Argentina FIBA Américas

La figura de la Argentina fue Facundo Campazzo, autor de 13 tantos, 11 asistencias y 4 rebotes. El base puede decir presente en la última ventana de las Eliminatorias porque no está disponible en Estrella Roja de Belgrado para la Euroliga a raíz de una sanción que sufrió su equipo por parte de la organización -recién podrá jugar en marzo-. Nicolás Brussino aportó 13 unidades y 3 rebotes mientras que Carlos Delfino fue importante en el cierre del cotejo y terminó con 12 y 3.

Completaron el plantel del seleccionado Leandro Bolmaro, Patricio Garino, Tomás Chapero, Marcos Delía, Juan Fernández, Máximo Fjellerup, Tayavek Gallizzi, Juan Vaulet y José Vildoza. No fueron convocados para el duelo Juan Ignacio Marcos, Lucio Redivo, Leonardo Lema, Franco Baralle y Roberto Acuña.

Facundo Campazzo aportó un doble-doble en puntos y asistencias y la figura de la Argentina ante Canadá Prensa CAB

En el grupo F, en tanto, hubo triunfos de México sobre Colombia 113-54, Puerto Rico sobre Brasil como visitante 92-90 y Estados Unidos contra Uruguay 88-77. Con esos resultados, el conjunto norteamericano logró el segundo de siete cupos disponibles al Mundial.

En la última jornada, el próximo domingo, la Argentina recibirá en Mar del Plata a República Dominicana en un duelo determinante para llegar a la Copa del Mundo. Además, también por la zona E chocarán Panamá vs. Bahamas y Venezuela vs. Canadá. En la F se cruzarán Colombia vs. Puerto Rico, Uruguay vs. México y Brasil vs. Estados Unidos.

La tabla de posiciones del grupo F de la segunda etapa de las Eliminatorias al Mundial de básquet 2023

Fixture y resultados de la Argentina en la segunda etapa

En la segunda etapa que está en curso hay dos zonas de seis países cada una. La Argentina conforma la E con Venezuela, Panamá, Canadá, República Dominicana y Bahamas, pero solo enfrenta en cotejos de ida y vuelta a los tres últimos porque son los que clasificaron desde el grupo C de la instancia inicial. A los demás los cruzó en la primera ronda. En la F están Brasil, Puerto Rico, México, Uruguay, Estados Unidos y Colombia. Los tres líderes de cada tabla de posiciones obtendrán su pasaje a la Copa del Mundo junto al mejor cuarto porque hay siete plazas disponibles.

Cuarta ventana

25 de agosto de 2022: Canadá 99-87 Argentina.

29 de agosto de 2022: Argentina 95-77 Bahamas.

Quinta ventana

10 de noviembre de 2022: República Dominicana 80-69 Argentina.

13 de noviembre de 2022: Bahamas 76-80 Argentina.

Sexta ventana

24 de febrero de 2023: Argentina 83-72 Canadá.

27 de febrero de 2023: Argentina-República Dominicana.

