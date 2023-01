Por qué Facundo Campazzo no puede jugar la Euroliga con Estrella Roja de Serbia

escuchar

Luego de tres años de mayor a menor en la NBA, Facundo Campazzo regresó a Europa y es una de las grandes figuras que tiene el básquet del viejo continente. Su vuelta, a Estrella Roja de Belgrado y no a Real Madrid que pudo igualar la oferta para recuperarlo pero decidió no hacerlo, no pasó desapercibida y ubica al equipo serbio como uno de los favoritos a campeón en los torneos que participa. Uno de ellos es la Euroliga, que sancionó al club balcánico y no puede inscribir al base argentino hasta que termine febrero.

El Panel de Finanzas de la Euroliga determinó que la institución incumplió la Normativa de Estabilidad Financiera y Juego Limpio, informó en un comunicado: “Las sanciones impuestas consideran la gravedad de las infracciones, que incluían tener deudas vencidas con jugadores de temporadas actuales y anteriores, así como proporcionar información falsa o inexacta, lo que permitió al club obtener una ventaja competitiva indebida y continuar con sus operaciones normales a pesar de una irregularidad. El Panel también consideró la reincidencia, ya que el club serbio fue sancionado previamente en otras dos ocasiones en los últimos años”.

Así, Estrella Roja, que apelará la sanción en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), no puede inscribir nuevos basquetbolistas hasta el 1 de marzo y entre ellos está Campazzo, que se perderá los nueve partidos por delante que tiene su flamante equipo en enero y febrero. Luca Vildoza, en tanto, puede competir porque fue anotado previamente.

Facundo Campazzo comparte equipo con Luca Vildoza en Estrella Roja de Belgrano Instagram

Entre los rivales que no jugarán contra el cordobés de 31 años sobresale Real Madrid, franquicia donde brilló en su primera etapa en Europa. El Merengue recibirá al conjunto de Dusko Ivanovic el próximo 10 de enero. La presentación de Campazzo en el certamen para equipos más importante del planeta luego de la NBA puede darse recién el 2 de marzo cuando Estrella Roja visite a Bayer Múnich de Alemania. El armador de la selección argentina firmó un contrato de 1,8 millones de euros netos por lo que resta de esta temporada y un monto de 2,5 millones por la siguiente campaña.

Los partidos que Estrella Roja no tiene a Campazzo

6 de enero vs. Valencia de España (V).

10 de enero vs. Real Madrid de España (L).

12 de enero vs. Mónaco de Francia (L).

20 de enero vs. Žalgiris Kaunas de Lituania (V).

27 de enero vs. Partizan de Serbia (L).

31 de enero vs. Virtus Bologna de Italia (V).

2 de febrero vs. Milano de Italia (V).

9 de febrero vs. Maccabi Tel Aviv de Israel (V).

24 de febrero vs. Alba Berlín de Alemania (L).

Los partidos que Estrella Roja puede contar con Campazzo

2 de marzo vs. Bayern Múnich de Alemania (V).

8 de marzo vs. Anadolu Efes de Turquía (L).

10 de marzo vs. Panathinaikos de Grecia (V).

17 de marzo vs. Barcelona de España (V).

23 de marzo vs. Baskonia de España (L).

29 de marzo vs. Valencia de España (L).

31 de marzo vs. ASVEL Lyon-Villeurbanne de Francia (V).

6 de abril vs. Olympiacos de Grecia (L).

13 de abril vs. Fenerbahçe de Turquía (L).

Facundo Campazzo jugará los últimos nueve partidos de Estrella Roja en la Euroliga, claves para acceder a playoffs Instagram

En caso de que Estrella Roja se ubique entre los primeros ocho de la tabla de posiciones -actualmente está décimo con ocho victorias y igual cantidad de caídas en 16 cotejos-, avanzará a cuartos de final y Campazzo jugará al menos una instancia más. Los ganadores de la primera ronda de los playoffs clasificarán al Final Four, programado para el 19 y 21 de mayo en Kaunas, Lituana. En la primera jornada se desarrollarán las semifinales y en la siguiente, la definición.

Mientras se extiende la imposibilidad de competir en la Euroliga, el argentino lo hace en la Liga del Adriático que aglomera clubes de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Montenegro, Eslovenia y Macedonia del Norte, todos países de la extinta Yugoslavia. El conjunto de Belgrado marcha segundo por detrás de Partizan con un récord de 11 triunfos y solo una derrota. Hasta ahora jugó dos encuentros con una media de 9,5 puntos; 2,5 rebotes; 4,5 asistencias y 1,5 robos en poco más de 20 minutos.

Cómo le fue a Campazzo en su última etapa en la NBA

Facundo Campazzo jugó apenas ocho partidos en Dallas Mavericks, su segundo equipo en la NBA GLENN JAMES - NBAE / Getty Images

El base se incorporó a Dallas Mavericks a poco de comenzar la temporada 2022/23 y tras varias semas de incertidumbre sobre su futuro. En un equipo cuya principal figura es Luka Doncic y compartió puesto con él, casi no tuvo participación. Jugó ocho partidos de los 19 que disputó el elenco de Texas con él en el plantel -los primeros dos no estuvo disponible por no contar con visa de trabajo-.

El aporte del cordobés en el rectángulo de juego al equipo de Jason Kidd no fue demasiado. Promedió 6,5 minutos por duelo y superó más de cinco minutos en cancha en solo dos encuentros. En sus últimas presentaciones recién saltó a la cancha sobre el final y con el resultado definido. Colaboró con 1,3 puntos; 1,1 asistencias; y 0,8 robos. Sus porcentajes de tiros oscilaron el 23,1% de efectividad en lanzamientos de campo, 27,3% en triples y 50% en libres.

