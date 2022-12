A quién le regaló Dibu Martínez su camiseta tras ser la figura en los penales de Argentina vs. Países Bajos

escuchar

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser una figura clave en la definición por penales. Como sucedió en la Copa América del año 2021, el arquero del Aston Villa de la Premier League se vistió de héroe contra Países Bajos y contribuyó, activamente, con la selección argentina para que obtenga su boleto a las semifinales del Mundial de Qatar, donde enfrentará a Croacia.

Entre la gran cantidad de hinchas y medios de comunicación que se encuentran en la cobertura de la cita mundialista, un reconocido periodista se quedó con un bien preciado para un deportista como lo es su camiseta. Con un vínculo afianzado de años, “Titi” Fernández es reconocido un amigo para el arquero, quien, al terminar el encuentro, decidió obsequiarle su vestimenta, de color rojo, con el número 23, la cual cuenta con un detalle único: la fecha del 9 de diciembre, donde La Scaloneta triunfó ante su contrincante de turno.

Gracias ⁦@emimartinezz1⁩ por Los penales, por tu afecto y por esta camiseta que voy a guardar como un trofeo muy preciado!!! pic.twitter.com/yrhSZAUiUU — Titi Fernandez (@titifernandez1) December 10, 2022

En su cuenta de Twitter, Titi, posteó una foto de él con la remera del Dibu y le envío un mensaje de agradecimiento: “Gracias, @emimartinezz1 por los penales, por tu afecto y por esta camiseta que la voy a guardar como un trofeo muy preciado”. Por otra parte, en su Instagram, también grabó un video mostrando la camiseta del guardameta.

Entre los comentarios de una publicación que llegó a los 52 mil likes, varios usuarios destacaron el profesionalismo de Fernández a lo largo de su carrera y, por ende, cómo se merecía este reconocimiento por parte de uno de los jugadores más importantes de la albiceleste.

Titi Fernández le agradeció al Dibu Martínez por obsequiarle su camiseta Instagram @titifernandez2606

“Te lo mereces Titi, para vos, por tu enorme trayectoria, por tu familia y por tu hija que seguramente festejó con vos ayer. Vamos Argentina”; “Titi, sos un grande de verdad y esto es el reflejo de esa grandeza” y “Merecida. De un grande a otro grande de verdad”, fueron las menciones más destacadas.

La emoción del Dibu Martínez tras la victoria ante Países Bajos

Sus atajadas, en momentos claves, catapultaron a Emiliano Martínez como la figura del encuentro ante los Países Bajos. Antes de regalarle su camiseta a Titi Fernández, el arquero marplatense habló en zona mixta y expresó su sensación sobre la clasificación a la siguiente instancia en la Copa del Mundo.

“Siento emoción. Esto lo hago por los 45 millones (de argentinos) que no pasan un buen momento económico, y darle alegría a la gente es lo mejor que tengo en este momento. Me llegaron dos veces en el final y el árbitro parecía que quería que nos empataran. Después los muchachos estaban cansados, sentí que los tenía que ayudar ahí y no pude. Gracias a Dios después atajé dos penales, que pudieron ser más. Tenemos huevos, pasión, corazón y lo hacemos por 45 millones, estamos ilusionados”, expresó, con un tono de voz que denotaba emoción por lo sucedido.

Fiel a su estilo autocrítico, como también sucedió contra Arabia Saudita, en el primer partido de la fase de grupos, Martínez cerró:” Me llegan dos veces en el final (por los dos tantos convertidos por el delantero Wout Weghorst), tenía que ayudar a mis compañeros y en los penales atajé dos y pude atajar más”.

LA NACION