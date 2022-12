Los mejores memes por la eliminación de Portugal ante Marruecos en el Mundial

escuchar

La selección de Marruecos dio, nuevamente, el batacazo en la Copa del Mundo de Qatar y dejó afuera, en cuartos de final, a Portugal con un resultado de 1-0, producto del tanto de Youssef En-Nesyri. Este resultado deposita al país africano en una instancia decisiva, a la espera a su rival que saldrá del enfrentamiento de esta tarde entre Inglaterra y Francia.

Con una excelente fase de grupos donde postergó a Bélgica a su eliminación, los marroquíes despacharon a España, por penales, y en esta ocasión, cargó nuevamente contra otra selección europea, que se postulaba como candidata.

Tras un 6-1 ante Suiza, en octavos de final, Portugal no pudo continuar con su ritmo avasallante y se despidió de la Copa del Mundo ante Marruecos con varias polémicas alrededor, una de ellas, la no inclusión de Cristiano Ronaldo en el once inicial.

Como sucede en este tipo de ocasiones, los usuarios de las redes sociales marcaron el termómetro de lo que se vive en las plataformas digitales y utilizan los ingeniosos memes para graficarlo.

Los mejores memes

Los memes de la eliminación de Portugal contra Marruecos

¿Porque sera que Pepe esta tan resentido con Argentina? Ah, ya se.pic.twitter.com/8lYYYNUF8e — Fran (@frabigol) December 10, 2022

Pepe: "Ya le pueden dar el trofeo a Argentina"



Pepe contra Messi: pic.twitter.com/s7aeiLHCAC — |𝟐𝟒| (@fanaccountperez) December 10, 2022

