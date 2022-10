Agustín Rossi, en Boca: el récord de 150 partidos y sus mejores marcas en el arco xeneize

Agustín Rossi se transformó en uno de los mejores arqueros del fútbol argentino en la actualidad. Con sus actuaciones determinantes y su cantidad de penales atajados, el surgido en Chacarita se ganó un lugar indiscutido como titular de Boca bajo los tres palos. A pesar de la llegada del histórico ‘1′ de la selección argentina, Sergio Romero, Rossi no dio lugar a dudas y se consolidó bajo la conducción de Hugo Ibarra. ‘Chiquito’, ni siquiera debutó.

Este viernes, Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, lo incluyó en la lista preliminar de casi 50 jugadores para el Mundial Qatar 2022 (prelista que no fue publicada de manera oficial). El jugador ya había sido citado en un partido de 2021 frente a Bolivia, aunque no sumó minutos. Sin embargo, de los seis arqueros que habría incluido el entrenador (Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Agustín Marchesín y el propio Rossi), solo tres viajarán a Qatar (de no mediar inconvenientes, estos serían Martínez, Armani y Rulli).

Agustín Rossi llegó a Boca en febrero de 2017, proveniente de Estudiantes de La Plata. Fue titular con Guillermo Barros Schelotto, pero con la llegada de Esteban Andrada en agosto de 2018 perdió el puesto y fue cedido en dos oportunidades.

Su primer destino fue Antofagasta de Chile a principios de 2019, donde solo estuvo cuatro meses y disputó cinco partidos.

a principios de 2019, donde solo estuvo cuatro meses y disputó cinco partidos. Inmediatamente después de su paso por el combinado chileno, fue cedido a préstamo a Lanús, donde recuperó su mejor versión y se adueñó del arco. Allí alcanzó una calificación promedio de 7.12 según SofaScore tras 25 partidos disputados. Además, atajó tres de los seis penales que le patearon.

En junio de 2020 regresó a Boca para competir en el puesto con Andrada, quien finalmente se fue a Monterrey de México al año siguiente. Desde ese momento, Rossi se convirtió en el dueño del arco xeneize. Con actuaciones destacadas principalmente en los penales, instancias en las que sus atajadas le dieron victorias y títulos al combinado de la Ribera.

Según los datos de SofaScore, es el arquero con más penales atajados del mundo (20) en las últimas seis temporadas, por delante de nombres de la talla de Kasper Schmeichel y Gianluigi Donnarumma.

en las últimas seis temporadas, por delante de nombres de la talla de Kasper Schmeichel y Gianluigi Donnarumma. Le patearon 53 (con tandas incluidas) desde que viste la camiseta azul y oro. Atajó 15 (el 28%), le hicieron 32 y seis salieron desviados . En el último año contuvo nueve de los 17 que le patearon (nueve en los 90′ y ocho en tandas).

. En el último año contuvo nueve de los 17 que le patearon (nueve en los 90′ y ocho en tandas). Sus números en penales durante los 90 minutos son aún más sorprendentes. Le ejecutaron 12 y atajó más (seis) de los que recibió (cinco). Uno solo fue desviado (Adam Bareiro en la derrota vs. San Lorenzo por la vigente Liga Profesional).

Además, el ex Defensa y Justicia acumula 13 partidos con la valla invicta en duelos de eliminación directa:

0-0 con Racing en la Copa Liga Profesional 2021.

0-0 con Atlético Mineiro en la Copa Libertadores 2021 (ida y vuelta de octavos).

0-0 con River en la Copa Argentina 2021.

0-0 con Patronato en la Copa Argentina 2021.

1-0 a Argentinos en la Copa Argentina 2021.

0-0 con Talleres en la Copa Argentina 2021.

2-0 a Defensa y Justicia en la Copa Liga Profesional 2022.

0-0 con Racing en la Copa Liga Profesional 2022.

3-0 a Tigre en la Copa Liga Profesional 2022.

1-0 a Ferro en la Copa Argentina 2022.

0-0 con Corinthians en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022.

0-0 con Corinthians en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022.

Agustín Rossi atajando uno de los tantos penales desde que viste la camiseta de Boca Pool Argra - La Nación

En la fecha 24 de la Liga Profesional, el arquero de 27 años cortó una racha de 525 minutos sin recibir ningún tanto hasta que el defensor de Aldosivi, Nicolás Valentini, apareció con un notable frentazo para dejarlo sin respuestas y ponerle fin a la extensa seguidilla. La última vez que Rossi había recibido un gol fue ante Colón, por la jornada 17.

Por otro lado, datos de Opta revelan que Rossi ingresó en el grupo selecto de cuatro arqueros en el mundo que, partiendo desde enero de 2018, atajaron nueve penales o más que le ejecutaron durante un partido, sin tener en cuenta los errados. Entre ellos, el argentino es el de mayor efectividad.

Agustín Rossi (Boca) - nueve penales detenidos sobre 18 pateados (50%).

Manuel Riemann (Bochum de Alemania) - 12 de 32 (37,5%).

Koen Casteels (Wolfsburgo de Alemania) - 10 de 30 (33,3%).

Camilo Vargas (Atlas de México) - 10 de 33 (30,3%).

Las actuaciones más destacadas de Rossi en el arco de Boca

vs. River - Final Copa Libertadores 2018 (Ida)

Fue titular en la primera final de la Copa Libertadores 2018 debido a una lesión de Andrada que le impidió ser convocado. La gran actuación planteó el debate de si debía mantenerse en el equipo titular para el partido de vuelta, algo que finalmente no sucedió.

vs. River - Copa Argentina 2021 (octavos de final)

Tras el empate 0-0 en el tiempo reglamentario, fue elegido como la figura del encuentro gracias a su actuación en la tanda de penales, donde le atajó el primer disparo a Julián Álvarez (luego, Brian Romero desvió su remate y Boca ganó 4-2 en los doce pasos).

vs. Patronato - Copa Argentina (cuartos de final)

Al igual que contra River en octavos, el partido ante el Patrón finalizó 0-0 en los 90 minutos y se definió en los penales. Allí, de nuevo, Rossi fue figura luego de atajarle el segundo a Leandro Marín.

vs. Argentinos Juniors - Copa Argentina 2021 (semifinal)

En esta ocasión el ex Chacarita se hizo fuerte durante el tiempo reglamentario y, gracias a eso, Boca no necesitó de los penales para avanzar a la final. Contuvo un mano a mano increíble ante Nicolás Reniero cuando el partido ya estaba 1-0 gracias al gol de Luis Vázquez. Además, a falta de pocos minutos, atajó un cabezazo de Gabriel Ávalos que tenía destino de red.

vs. Talleres - Copa Argentina 2021 (final)

En el partido definitorio, donde el xeneize quedó como campeón, Agustín se consagró no solo como el mejor del partido, sino también del torneo según la votación de los hinchas. Tras la igualdad en cero durante los 90 minutos, el encuentro se definió desde los doce pasos: el arquero le detuvo el segundo disparo a Héctor Fértoli (Boca anotó los cinco).

vs. Barcelona - Maradona Cup

Pese a su carácter amistoso, el duelo de Boca ante Barcelona sirvió para que Agustín Rossi se luciera nuevamente con la pilcha azul y oro. Luego de la igualdad 1-1, el ex Lanús cumplió en la tanda de penales, en la que contuvo el remate de Matheus Pereira para darle el triunfo a su equipo.

vs. River - Copa de la Liga Profesional 2022

En el triunfo 1-0 ante River, en el partido por la Liga Profesional que se disputó el último 20 de marzo, realizó un total de nueve atajadas y fue la gran figura del Superclásico en el Monumental. “¿Si fue el mejor partido de mi vida? Sí, fue el más completo. Obviamente las eliminaciones con River fueron importantes, pero un partido como este no me había pasado nunca”, aseguró en una nota post partido.

