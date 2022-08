Agustín Rossi, ¿el mejor atajador del mundo? Las estadísticas del arquero de Boca en los penales

Agustín Rossi es el mejor atajador de penales del mundo y las estadísticas lo avalan. El último que lo sufrió este miércoles fue su colega de Rosario Central Gaspar Servio a quien en la Bombonera, donde los hinchas volvieron a gritar por él para que no deje el equipo el próximo año tras no renovar contrato, le negó el 1 a 0 en el primer tiempo. Con esa contención, se convirtió en el guardametas que más atajó en las últimas seis temporadas teniendo en cuenta los ejecutados durante un partido y no en tandas. La marca se suma a la que ya tenía de mayor efectividad desde enero de 2018 en adelante.

Según los datos de SofaScore , Rossi -este 21 de agosto cumple 27 años- llegó a 18 remates impedidos en las últimas seis temporadas y superó a Kasper Schmeichel , el guardametas danés de Niza de Francia. En ese lapso jugó, además de en el xeneize, en Antofagasta de Chile y Lanús.

Desde que viste la camiseta azul y oro le patearon 54 penales (con tandas incluidas). Atajó 16 (el 29,69%), le hicieron 32 y seis salieron desviados.

Sus números en penales durante los 90 minutos son aún más sorprendentes. Le patearon 13 y atajó más (siete) de los que recibió (cinco), lo que arroja un porcentaje de 53,8% de remates detenidos. Uno solo fue desviado, el de Adam Bareiro en la derrota vs. San Lorenzo por la Liga Profesional 2022.

El último penal atajado por Agustín Rossi a Gaspar Servio, su colega de Rosario Central ALFIERI MAURO

Datos de Opta revelan que Rossi ingresó en el grupo selecto de cuarto arqueros en el mundo que, partiendo desde enero de 2018, atajaron nueve penales o más que le ejecutaron durante un partido, sin tener en cuenta los errados. Entre ellos, el argentino es el de mayor efectividad.