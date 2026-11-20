En un encuentro disputado el 20 de noviembre de 2026 a las 14.30 en el Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City, Al Ahli logró una victoria fundamental ante Al Nassr por 3-1. El partido contó con el arbitraje de Facundo Tello. El marcador se abrió a los 14 minutos, cuando Cristiano Ronaldo marcó el primer gol para Al Nassr tras la asistencia de Samuel de Almeida Costa. Sin embargo, la reacción de Al Ahli fue contundente: a los 46 minutos, Wenderson Galeno anotó el empate tras un pase de Ivan Toney. Ya en la segunda mitad, a los 71 minutos, Ivan Toney convirtió de penal para dar vuelta el resultado, y a los 75 minutos, Roger Ibañez selló el 3-1 definitivo tras una asistencia de Wenderson Galeno.

Desarrollo y ajustes tácticos

El duelo táctico estuvo marcado por las distintas propuestas iniciales: Al Ahli saltó al campo con un esquema 4-1-4-1, mientras que Al Nassr optó por un 4-2-3-1. A medida que el partido avanzaba, los entrenadores buscaron variantes. A los 45 minutos, Al Ahli realizó un cambio táctico con el ingreso de Zakaria Hawsawi por Saad Balobaid. Por parte de Al Nassr, las modificaciones llegaron a los 71 minutos con el ingreso de Kingsley Coman por Abdullah Al Khaibari, intentando revertir la desventaja, y a los 87 minutos con Abdulrahman Ghareeb sustituyendo a Ângelo Gabriel.

Estadísticas del encuentro

El dominio en la posesión fue levemente favorable para Al Nassr con un 51,5% frente al 48,5% de Al Ahli. A pesar de tener menos tiempo el balón, Al Ahli se mostró más efectivo y punzante en ataque, registrando 7 tiros a puerta de un total de 11 intentos, mientras que Al Nassr sumó 4 remates al arco de los 15 efectuados. En la faceta de tiros de esquina, el local obtuvo una mínima ventaja con 7 frente a los 6 de la visita.

Disciplina y juego brusco

El rigor defensivo fue una constante en el desarrollo del partido, lo que derivó en un elevado número de amonestaciones. Al Ahli recibió tarjetas amarillas para Eduard Spertsyan, Saad Balobaid, Wenderson Galeno, Ziyad Al Johani, Zakaria Hawsawi y Roger Ibañez. Por el lado de Al Nassr, los jugadores amonestados fueron Awad Aman, Abdullah Al Hamddan, Iñigo Martínez y Mohamed Simakan, estos últimos dos por mostrar disconformidad con los fallos arbitrales durante el tramo final del compromiso.