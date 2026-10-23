Al Ahli venció 4-1 a Al Khaleej, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 23 de octubre de 2026 a las 15.00 en el Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium, con el arbitraje de Abdullah Atif Abdulrhman Al Shehri. En un compromiso correspondiente a la jornada 11 de la Saudí Pro League, Al Ahli superó con contundencia a Al Khaleej, ratificando su superioridad en el campo de juego.

Goles y desarrollo táctico

La victoria del local fue cimentada desde el inicio. A los 11 minutos, Ivan Toney marcó el primer gol tras asistencia de Eduard Spertsyan. Ya en la segunda mitad, la ventaja se amplió: a los 57 minutos, Artem Bondarenko marcó el segundo gol tras asistencia de Francisco António, Machado Mota de Castro Trincão. Poco después, a los 61 minutos, Francisco António, Machado Mota de Castro Trincão marcó el tercer gol tras asistencia de Ivan Toney. Al Khaleej descontó a los 87 minutos a través de Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, asistido por Hussain Ahmed Al Eissa, pero Ivan Toney selló el resultado final a los 96 minutos con un gol de penal. Ambos equipos presentaron esquemas tácticos definidos: Al Ahli optó por un 4-3-3, mientras que Al Khaleej planteó un 4-3-1-2.

Estadísticas y momentos clave

El dominio de Al Ahli se reflejó claramente en las estadísticas, alcanzando un 60,6% de posesión frente al 39,4% de Al Khaleej. En cuanto a la eficacia ofensiva, el conjunto ganador registró 16 tiros totales, de los cuales 11 fueron a puerta, comparado con los 6 remates y apenas 1 al arco de la visita. En el apartado disciplinario, la situación fue complicada para la visita tras la tarjeta roja directa recibida por Mateo Benegas a los 68 minutos.

Gestión del plantel

El entrenador de Al Ahli realizó diversas modificaciones para gestionar el ritmo del encuentro, incluyendo los ingresos de Matheus Gonçalves Martins, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef y Ziyad bin Mubarak bin Eid Al Marwani Al Johani a los 66 minutos. Posteriormente, Ramez bin Zaid bin Ahmed Al Attar y Abdullah bin Hadi bin Jaber Radif ingresaron a los 81 minutos. Por parte de Al Khaleej, el banco se movió buscando soluciones ante el marcador adverso, destacándose el ingreso de varios elementos desde el inicio de la segunda mitad para intentar revertir el dominio impuesto por el equipo local.