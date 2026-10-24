Al Ettifaq venció 3-0 a Al Kholood, por la Saudí Pro League

En una jornada marcada por la contundencia ofensiva, Al Ettifaq se impuso por 3-0 ante Al Kholood este 24 de octubre de 2026. El encuentro, disputado a las 12.05 en el Al-Hazm Club Stadium, contó con el arbitraje de Fraih Khalifah Salim Al Jaloud. La superioridad del conjunto visitante quedó reflejada en el marcador, consolidando una actuación sólida que le permitió llevarse los tres puntos fuera de casa.

El trámite del encuentro se inclinó desde temprano gracias a la figura de Khalid bin Essa bin Mohammed, Al Ghannam. A los 48 minutos, Khalid bin Essa bin Mohammed, Al Ghannam marcó el primer gol tras asistencia de Bersant Celina. Ya en el complemento, a los 47 minutos, Khalid bin Essa bin Mohammed, Al Ghannam volvió a anotar, esta vez tras recibir un pase de Abdullah bin Ahmed bin Hassan Khateeb. Finalmente, a los 78 minutos, Bersant Celina sentenció el 3-0 definitivo mediante un tiro penal.

En cuanto a las propuestas tácticas, Al Kholood saltó al campo con un esquema 4-4-2, mientras que Al Ettifaq optó por un 4-2-3-1. Durante el desarrollo, cabe destacar la temprana sustitución por lesión de Moussa Dembélé a los 32 minutos, siendo reemplazado por Sultan Ali Isa Harun.

El desarrollo del juego también dejó una serie de amonestaciones que reflejaron la intensidad del choque. Por el lado de Al Kholood, John Buckley y Julien Domingues vieron la tarjeta amarilla. Por parte de Al Ettifaq, fueron amonestados Yasir Abdullah Al Shammari, Ondrej Duda y Jordan Larsson.

En el balance estadístico, Al Kholood mostró una mayor tenencia del balón con un 53% de posesión frente al 47% de Al Ettifaq, además de registrar 19 tiros totales contra 10 de su rival. Sin embargo, la efectividad fue clave para el ganador, que logró 8 tiros a puerta frente a los 5 que pudo concretar Al Kholood. Con esta victoria en la fecha 11, Al Ettifaq capitalizó sus ocasiones de peligro y neutralizó los intentos ofensivos de los locales, que contaron con 5 corners a su favor contra 2 de la visita.