Franco Colapinto, condenado a largar en el fondo, quedó 15° en los primeros ensayos del GP de Austin

Tratando de acercarse a los pilotos de Racing Bulls y defenderse de los de Audi, el argentino Franco Colapinto (15°) y su compañero, el francés Pierre Gasly (12º), se enfocaron en la primera jornada de entrenamientos de la Fórmula 1 en Austin en preparar cada Alpine A526 para la carrera. Más adelante, anticipando la batalla por la pole, Charles Leclerc (Ferrari) superaba por 42/1000 al italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien podría coronarse campeón este mismo domingo, tras la FP3 y la clasificación de este sábado.

El viernes se presentaba caluroso en el COTA, la pista donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Estados Unidos. Detrás del guard rail de la zona externa de la curva 1 aparecía un nuevo y enorme testigo de lo que ya ha comenzado a suceder en la recta de los boxes, en subida. Se trata de un edificio de tres plantas que alberga desde este año un club privado que recibirá a los socios de la nueva comunidad de entusiastas de conducir en ese circuito. Costó 14 millones de dólares y alberga exclusivas suites personales o corporativas, dos piscinas, una sala de simuladores de golf y de coches de carrera. De allí parte un teleférico que sobrevuela parte de la pista. Seguramente algunas de sus ideas podrían aplicarse al circuito que se está terminando en la Ciudad de Buenos Aires y que el año próximo recibirá a MotoGP y, más adelante, a confirmar, a la máxima categoría del automovilismo.

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Un par de horas antes de que comenzara la FP1, en la “Paddock Avenue” no sólo comenzaban a caminar algunas “celebrities” estadounidenses adelantadas sino también, corriendo muy rápido, los rumores. Como éstos normalmente no tienen propietarios o confirmación oficial, se hace necesario utilizar el condicional para difundirlos. Y los de la mañana del viernes en el “Circuit of the Americas” decían que en varios equipos, algunos mecánicos, ingenieros y personal de marketing ya habrían manifestado a sus líderes que no estaban dispuestos a viajar a las todavía mantenidas citas en Qatar (29 de noviembre) y Abu Dhabi (6 de diciembre). La situación bélica en la zona y las recientes noticias de que se están evacuando embajadas de países amigos de Irán de ese país no dan tranquilidad. El mismo presidente de la FIA, al que se supone bien informado, ha confirmado ambas fechas, pero este tipo de situaciones puede cambiar en menos de 24 horas.

Verbalmente, los pilotos han dicho que lo que digan la FIA y la F1 se hará, pero la procesión va por dentro y resulta difícil no creer que en las próximas horas aumentará el volumen de esos rumores.

Apuntando al domingo

Mientras tanto, Alpine y sus pilotos se preparaban para una primera práctica especial. Lo era porque, al decidir que Colapinto pasase a utilizar su cuarta central electrónica de control en el A526, tendrá que largar la carrera cumpliendo una sanción de la FIA que le retrocedería 10 posiciones más atrás de aquella que obtenga en clasificación. El reglamento solamente admite emplear tres centrales de ese tipo en la temporada. Por lo tanto, Franco no tenía que emplearse tan a fondo en la conducción como si estuviese disputando una posición avanzada real.

Franco Colapinto giró con el Alpine número 43 con un casco nuevo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Edstados Unidos, en Austin CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estrenaba el argentino un nuevo casco blanco y amarillo, en relación al color corporativo de uno de sus sponsors y con detalles celestes y el sol de la bandera argentina en la parte trasera. Tras dos vueltas de rodaje inicial, Franco opinaba que el eje trasero de su auto no tenía el agarre adecuado. Una larga detención en los boxes permitió trabajar en la puesta a punto.

Alpine informaba que la mayor parte de la sesión se centraba en un trabajo detallado para optimizar el paso del coche sobre los baches, una de las características en este circuito, más que en la búsqueda de los tiempos. Otro de los focos de Franco era, en esa sesión, la recogida de datos con el tanque lleno.

El circuito cercano a Austin fue construido sobre terrenos poco firmes, que se mueven y por ello año a año presenta distintas ondulaciones y baches. Esto compromete mucho el funcionamiento de aquellos chasis que dependen de una suspensión muy dura para mantener la carga aerodinámica del fondo. Menos crítica es la situación para aquellos que igualmente controlan el flujo de aire beneficioso con una mayor altura, aunque se habla aquí de décimas o, cuando mucho, de un milímetro-milímetro y medio de mayor distancia al pavimento. Los más flexibles pueden pisar con más confianza los pianitos y enderezar mejor las curvas.

Franco Colapinto trabajó durante el viernes pensando en la carrera del domingo en Austin, y en las dificultades que presenta el asfalto del trazado CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pierre utilizó al principio de la FP1 neumáticos duros para establecer un posible ritmo de carrera. En la última parte de esa FP1, Franco hizo una tanda de 15 vueltas con medios y Gasly otra de 20 rondas con duros. El francés quedaba 15º y Franco 17º, con compuestos medios que utilizó durante 15 giros, a 320/1000 del francés.

Quedaba por ver qué sucedería en la segunda práctica. Racing Bulls había aparecido en Austin con la parte trasera del fondo del coche modificada, así como cambios en el perfil del alerón trasero. Alpine no mostraba nada nuevo reseñable, pero sí estaba investigando, ya que Franco había salido a pista con una reja de sensores aerodinámicos situada por delante del eje delantero.

En todo caso, el jueves, Steve Nielsen, el team principal, había anunciado que en las próximas carreras Alpine también introducirá algunos componentes nuevos. Será difícil alcanzar a Racing Bulls, pero también hay que cuidarse de los equipos Haas y Audi. Están, respectivamente, 38 y 45 puntos por detrás, pero igualmente pueden quitarle unidades que se necesitarán para desafiar a Racing Bulls. El más rápido de ellos, el de Arvid Lindblad, quedaba noveno, 738/1000 por delante de Gasly.

En ritmo de carrera

En la segunda práctica, Franco siguió enfocado en buscar ritmos de carrera con los diferentes neumáticos y carga de combustible. Inició la sesión con unas pocas vueltas con blandos, después pasó a duros. Gasly giraba con un programa ligeramente diferente. Alpine buscaba reunir la mayor cantidad de datos.

Con poco combustible y tirando fuerte, era Liam Lawson con su Racing Bulls el que impresionaba, quedando sexto absoluto de esa sesión con un registro de 1m36s331/1000. Otros rivales de Alpine también parecían más rápidos a una vuelta: Oliver Bearman (Haas) era 10º, Gabriel Bortoleto, 11º, y Gasly, 12º, a poco más de medio segundo de Lawson. Franco se situaba en la 15ª posición con 1m37s201/1000 logrado con los blandos. No era una referencia real del verdadero potencial del argentino. Este había que buscarlo en su última tanda larga con blandos y, aparentemente, con algo menos de media carga de combustible.

Lo mejor de la primera jornada de entrenamientos

Franco estiró el caucho blando a 17 vueltas y giraba repetidas veces en 1m41s 500/1000, varias veces más rápido que Gasly, que lo hacía también con blandos, aunque con tres vueltas más de desgaste y llevaba una carga más alta de nafta, comunicó la escudería. Igualmente, el argentino parecía fuerte porque, en esas circunstancias propias de una tanda en la carrera, era más rápido que el Audi de Bortoleto. El brasileño está condenado a largar por detrás de Colapino debido a una sanción de 20 posiciones por cambio de componentes del grupo de motor-propulsión. Otro que se ve perjudicado, aunque con sólo 5 puestos de retroceso, es Arvid Lindblad, también por el cambio de componentes mecánicos.

Gasly quedaba a 1s549/1000 del más rápido de la FP2, Charles Leclerc, con Ferrari. El candidato al campeonato, Kimi Antonelli, finalizaba segundo a 42/1000. El italiano podría ceñirse la corona este domingo si gana la carrera o si George Russell, su compañero, concluye por detrás de la octava posición y si Lewis Hamilton es quinto o peor. De esa manera, Kimi estiraría su diferencia a más de 125 puntos, que serán los que queden en juego tras esta carrera.

Qué dijo Colapinto tras los primeros entrenamientos

Lo de Antonelli y sus perseguidores transcurre en otro mundo diferente, en el que se encuentran Alpine y Colapinto. Ellos terminarán de ajustar el coche y la conducción para lo que importa y, una vez más, Franco tendrá que remontar desde el fondo por factores fuera de su control. Al menos, en Austin resulta relativamente accesible pasar y para eso, Colapinto jamás tiene dudas.