El encuentro se disputó el 26 de noviembre de 2026 a las 11.25 en el Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, con el arbitraje de Mohammed Abu Shaqarah. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 13 de la Saudí Pro League, Al Fateh logró quedarse con los tres puntos tras superar por 1-0 a Al Riyadh. A los 70 minutos, Mourad, Batna marcó el único gol del partido tras una asistencia de Ali, Alamine Ali, desatando la alegría para el conjunto local.

Para este compromiso, los directores técnicos plantearon esquemas tácticos diferenciados: Al Fateh se dispuso en el campo con un 5-4-1, mientras que Al Riyadh optó por una formación 4-3-3. El desarrollo del juego estuvo marcado por una alta fricción, reflejada en el número de amonestaciones, incluyendo las tarjetas amarillas de Kennedy, Boateng, Muntathir bin Khalid bin Khalifa, Al Shaqaq, Ali bin Sadiq bin Nasser, Al Hassan y Zaydou, Youssouf por parte de Al Fateh, además de las de Awad Abdu, Hussain Dahal, Hussain bin Saleh bin Qassem, Salem y Milan, Borjan para la visita.

En la segunda mitad, los entrenadores buscaron variantes para cambiar el destino del encuentro. Por el lado de Al Fateh, el ingreso de Sattam Mahmoud Osama, Al Tumbukti por Ali, Alamine Ali y el de Abdulelah Mohammed, Al Khaibari por Lukás, Haraslín a los 79 minutos fueron movimientos clave, seguidos por las entradas de Robin, Kelder y Mohammed, Al Sahihi en el cierre del cotejo debido a molestias físicas y necesidades tácticas.

En cuanto al análisis estadístico, el duelo se mantuvo equilibrado en la tenencia del balón, con un 50,8% de posesión para Al Fateh frente al 49,2% registrado por Al Riyadh. La paridad también se trasladó a las aproximaciones ofensivas: Al Fateh intentó 14 remates en total, con 5 disparos a puerta, mientras que Al Riyadh acumuló 13 remates con la misma cantidad de envíos directos a los tres palos.

La disciplina y el orden fueron fundamentales en el desarrollo del juego, destacando la diferencia en la generación de peligro a través de la pelota parada. Al Fateh dispuso de 8 córners a favor durante los 90 minutos, superando los 5 tiros de esquina que consiguió Al Riyadh. Con este resultado, el equipo vencedor logra capitalizar su propuesta ofensiva en un partido que se definió por la mínima diferencia en el tramo final del complemento.