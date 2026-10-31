Al Hilal venció 2-0 a Al Fateh, por la Saudí Pro League 2026

El encuentro se disputó el 31 de octubre de 2026 a las 15.00 en el estadio Kingdom Arena, con el arbitraje de Iván Barton. En un compromiso correspondiente a la jornada 12 de la Saudí Pro League, Al Hilal logró imponerse frente a Al Fateh con un marcador final de 2-0. A los 12 minutos, Ollie Watkins marcó el primer gol del partido. Ya en tiempo de descuento, a los 91 minutos, Rúben Neves sentenció el resultado a través de un gol de penal.

Para este compromiso, los directores técnicos optaron por planteos tácticos contrastantes: Al Hilal se presentó con un esquema 4-3-3, mientras que Al Fateh buscó cerrar espacios con un 5-4-1. El desarrollo del juego estuvo marcado por la disciplina táctica, aunque las tarjetas amarillas fueron protagonistas, destacándose las amonestaciones de Marwane Saadane (1'), Lukás Haraslín (47') y Kennedy Boateng (74') en la visita, además de la cartulina recibida por Rúben Neves (73') en el local.

En cuanto a la estadística del juego, Al Hilal dominó la posesión con un 68% frente al 32% de Al Fateh. La ofensiva del equipo ganador fue constante, registrando un total de 23 tiros totales y 13 corners, lo que demuestra la presión ejercida sobre el arco rival durante todo el trámite, comparado con los 4 tiros totales y apenas 2 tiros de esquina que pudo generar el elenco visitante.

Hacia el final del encuentro, ambos entrenadores buscaron variantes para refrescar sus líneas. Por el lado de Al Hilal, ingresaron Mohamed Kanno, Sabri Dahal, Mohamed Meïté y Ali Lajami. Mientras tanto, Al Fateh intentó reaccionar con los ingresos de Faisal Al Abdulwahed, Muntathir Al Shaqaq, Saad Al Sharfa, Fahad Al Khamjan Al Zubaidi y Abdulaziz Al Fawaz, aunque no lograron vulnerar la resistencia defensiva impuesta durante los 90 minutos.