Al Hilal venció 6-0 a Al Taawoun, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 12.50 en el Al Taawoun Club Stadium, con el arbitraje de Iván Barton. Al Hilal logró una victoria contundente frente a Al Taawoun en un partido que dominó desde los primeros minutos.

El festival de goles comenzó a los 9 minutos, cuando Ollie Watkins marcó el primer tanto tras la asistencia de Rúben Neves. Posteriormente, Gabriel Martinelli amplió la ventaja a los 18 minutos y volvió a anotar a los 43, asistido por Ollie Watkins. Ya en el complemento, Gabriel Martinelli completó su triplete a los 50 minutos tras un pase de Crysencio Summerville, mientras que Ollie Watkins firmó su doblete a los 53. Finalmente, a los 75 minutos, Sultan Mandash cerró la cuenta tras una nueva asistencia de Ollie Watkins. En cuanto a las tácticas, Al Taawoun presentó un esquema 5-4-1, mientras que Al Hilal apostó por un 4-3-3 más ofensivo.

El desarrollo del juego reflejó la superioridad visitante, que mantuvo una posesión del 55% frente al 45% de Al Taawoun. En el aspecto ofensivo, Al Hilal fue mucho más punzante, registrando 20 tiros totales y 10 remates a puerta, comparado con los 15 tiros y apenas 4 remates a puerta del conjunto local.

A lo largo del compromiso, los entrenadores buscaron variantes. Al Taawoun sufrió una baja temprana a los 35 minutos cuando Saif Mohamed Rajab reemplazó al lesionado Bassam Al Hurayji. Por parte de Al Hilal, los movimientos fueron tácticos: a los 54 minutos, Sultan Mandash ingresó por Gabriel Martinelli, marcando el cambio de ritmo en la ofensiva que terminaría sellando el resultado definitivo.