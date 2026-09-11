Franco Colapinto en el Gran Premio de España, en vivo: la segunda práctica en un circuito desafiante
El argentino viene de terminar 13° en la FP1 del circuito Madring; televisan Disney+ y Fox Sports
Problemas para Norris
McLaren confirma que hay un problema en la caja de cambios de Lando Norris, y que cambiarán ese elemento. El equipo tratará de tener el auto listo para poder regresar a la pista durante esta misma segunda práctica. El piloto continúa en el box.
We identified an issue on Lando's car, which requires a gearbox change. We are working to try and get Lando back out before the end of the session, although time is very tight.#McLarenF1 | #OKXxMcLarenF1 | #SpanishGP 🇪🇸— McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) September 11, 2026
Los Alpine siguen en boxes
Gasly y Colapinto continúan en el box de la escudería de Enstone. Se retrasan en el clasificador: el francés ocupa el puesto 14; el argentino está detrás suyo, en el 15.
Rapidísimo Verstappen... pero le quitan el tiempo
El neerlandés mejora incluso lo hecho por Antonelli, al que le saca 50 milésimas. El piloto de Red Bull, por ahora, es el más rápido de los 21 pilotos que salieron a la pista. Sin embargo, minutos después se confirma que la FIA le quitó el tiempo al neerlandés porque se fue de los límites de la pista a la salida de la curva 17.
Colapinto, al garage
El piloto argentino da seis vueltas antes de ir a los boxes de Alpine. Se ubica undécimo, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, es noveno. Entre ambos, el japonés Yuki Tsunoda, de Racing Bulls.
Norris, a boxes
El campeón del mundo está en los pits y los mecánicos de McLaren desarman el auto por algún problema. Está en el puesto 21.
Acelera Gasly
El francés acelera y por primera vez queda por delante de Colapinto: está noveno, a 1.540 segundos de Antonelli. Detrás suyo marcha el argentino.
Mejora Colapinto: 8º
El argentino sube en el clasificador gracias a una mejora en sus tiempos: el argentino ahora es octavo a 1.714 segundos de Antonelli.
Alonso no sale
El piloto asturiano se quedará en boxes por un problema en el embrague de su Aston Martin. Así, habrá 21 autos en pistas durante esta segunda práctica.
Antonelli, supersónico
El italiano vuela en Madrid. Le saca más de un segundo a Oscar Piastri (McLaren), que es su escolta. Tercero está Charles Leclerc, con la más veloz de las Ferrari.
Gasly, una décima más lento que Colapinto
Los Alpine están prácticamente juntos en el clasificador. El argentino cae al noveno puesto, un lugar adelante de su compañero de equipo.
Primer tiempo de Colapinto
El argentino es rápido en el primer sector, pero pierde velocidad en el segundo y en el tercero. Se ubica en el séptimo puesto del clasificador, a casi dos segundos de Charles Leclerc (Ferrari), el más rápido.
Luz verde
Comienza la segunda práctica del día en el desafiante circuito madrileño de Madring.
¡Arranca la segunda práctica en Madring!
Los pilotos están en fila y emprenden la segunda práctica para el Gran Premio de España. “La Monumental”, un viraje en arco de 270 grados, de izquierda a derecha, es la gran estrella del trazado de Madring, el sector más apasionante y donde se agrupan la mayor cantidad de espectadores.
The clue's in the name 🕵️♀️— Formula 1 (@F1) September 11, 2026
La Monumental is a mighty corner to behold 🤩#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3AXhxX5ZHo
El Campeonato de Constructores: Alpine, 6°
En la tabla de constructores, Mercedes domina con 468 puntos gracias a lo hecho por Antonelli y Russell contra los 346 que tiene Ferrari producto de las actuaciones de Hamilton y, en menor medida, Charle Leclerc. Alpine, en tanto, está sexto con 62. Los otros 41 puntos los cosechó Pierre Gasly.
La misión de Alpine: mejorar su rendimiento
Los Alpine no pudieron progresar demasiado en la primera práctica: siempre figuraron en la segunda mitad de la tabla. Solo al final, cuando les colocaron neumáticos blandos, tanto Colapinto como Gasly lograron avanzar algunas posiciones, para concluir 13° y 14° respectivamente.
Sights from the garage during FP1 🎥 pic.twitter.com/qDfdUAGvRj— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 11, 2026
Cómo están las posiciones: Colapinto, 12°
El líder del campeonato de pilotos es Kimi Antonelli (Mercedes). El joven italiano llegó a las 267 unidades con su victoria en Monza y le sacó aun más ventaja a su compañero de equipo, George Russell, su escolta con 201. Lewis Hamilton (Ferrari) tiene 191 unidades y el último campeón, Lando Norris (McLaren), 171. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, acumula 21 tantos y figura 12° en la que es su mejor temporada en el Gran Circo.
Muchos accidentes en la Fórmula 2
Los accidentes se multiplicaron en la Fórmula 2, en la misma jornada de la F1 en Madring. Lamentablemente, el argentino Nicolás Varrone fue uno de los perjudicados, al pegar contra el muro durante la qualy. En la máxima categoría no se registraron incidentes en la primera sesión.
¡CHOCÓ NICO VARRONE Y OTRA BANDERA ROJA EN #F2! El piloto argentino sufrió un fuerte impacto contra el muro en la curva y tuvo que abandonar la Qualy en Madring.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026
📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/q8hJ8nU4Qo
Buena onda en el paddock
En un video publicado por Alpine tras la práctica 1 en el GP de España, quedó evidenciado el buen feeling de Franco Colapinto con los ingenieros de la escudería, en tanto que también se observa el buen vínculo del director Flavio Briatore con Pierre Gasly. Se ve camaradería y trabajo en equipo.
Getting to grips with the Madring as a team 👊 pic.twitter.com/CcOQI8zeJA— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 11, 2026
Los Mercedes picaron en punta en la FP1
En cuanto a los mejores registros de la sesión inicial, Mercedes ratificó su dominio en la capital española. George Russell se consolidó como la referencia absoluta al marcar un registro de 1m34s077, liderando la tabla de tiempos por delante de su compañero y líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien quedó a 286 milésimas. Las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, en tanto, quedaron 3° y 4° respectivamente y muy cerca de los Mercedes.
La segunda práctica del día en Madring
Bienvenidos a la segunda práctica del día en el circuito Madring, para el Gran Premio de España. Franco Colapinto, que recientemente extendió su vínculo con Alpine hasta 2027, logró mejorar sus registros al calzar el compuesto blando, logrando un tiempo de 1m35s933 que lo dejó en el 13° puesto final. Por su parte, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, culminó 14° con 1m36s244, después de que le anularan una última vuelta que le hubiese permitido llegar hasta el 12° lugar.