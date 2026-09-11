Franco Colapinto en el Gran Premio de España, en vivo: la segunda práctica en un circuito desafiante

El neerlandés mejora incluso lo hecho por Antonelli, al que le saca 50 milésimas. El piloto de Red Bull, por ahora, es el más rápido de los 21 pilotos que salieron a la pista. Sin embargo, minutos después se confirma que la FIA le quitó el tiempo al neerlandés porque se fue de los límites de la pista a la salida de la curva 17.