A qué hora es la clasificación del Gran Premio de España 2026

Este sábado, a partir de las 11 (hora argentina), se llevará a cabo la clasificación del Gran Premio (GP) de España de la Fórmula 1 2026. El evento, al igual que la última práctica, programada para las 7.30, y la carrera del domingo a las 10, se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

La actividad en Madring comenzó este viernes con los dos primeros entrenamientos libres. En la FP1, el británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido con un tiempo de 1:34.077, seguido de su compañero de escudería, Andrea Kimi Antonelli, y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). En la FP2, en tanto, el más veloz fue Antonelli con una vuelta de 1:33.662, mientras que los dos pilotos de Ferrari, Leclerc y el británico Lewis Hamilton, completaron el podio.

George Russell en Madring; el británico fue el más rápido en el primer entrenamiento libre Manu Fernandez - AP

Franco Colapinto, uno de los representantes de Alpine, quedó 13° en el primer ensayo. Logró un tiempo de 1:35.933 y superó a su compañero Pierre Gasly después de que al francés le anularan una última vuelta que le hubiese permitido llegar hasta el 12° lugar. En la segunda tanda, el argentino concluyó 15º y el galo fue 11º, en una sesión marcada por un accidente de Arvey Lindblad (Racing Bulls) que derivó en bandera roja.

“Creo que estamos a años luz de los Racing Bulls. Hay que entender un poco el por qué”, dijo Colapinto al término de la jornada. “Creo que fue un día difícil. En la FP1 estábamos lejos, pero creo que había mucho por mejorar. En la FP2 no dimos ningún salto y lo que intentamos mejoró un poco adelante. En los pianos el auto estaba muy, muy duro. Eso mejoró”, continuó.

"ESTAMOS A AÑOS LUZ DE LOS RACING BULLS". Franco Colapinto no se mostró conforme con el rendimiento de su Alpine en las primeras dos prácticas libres en Madring.



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“Después perdimos un poco de carga y atrás el auto va muy mal. Creo que, de vuelta, es muy impredecible. Y un poco raro de manejar hoy, la verdad. No dimos el paso de FP1 a FP2 que teníamos que haber dado”, se sinceró. Y añadió: “No hice la vuelta con la goma blanda porque se cruzó (Liam) Lawson en la curva larga, pero… en general, una pista difícil. Especialmente, de pasar. Es prácticamente imposible. Veremos qué pasa el domingo, pero hay mucho por trabajar y mucho por entender".

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de España

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 13°.

Práctica 2: 15°.

Sábado 12 de septiembre

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Domingo 13 de septiembre

10: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Gran Premio de España

El Gran Premio de España se disputa este fin de semana en el circuito de Madring, con la clasificación programada para este sábado a las 11 (horario argentino) y la carrera para el domingo a las 10. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de España 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50. Luego aparece el británico George Russell (Mercedes), con 3.25, y más atrás se ubican los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, con 6.40.