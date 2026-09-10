Juegos Suramericanos 2026: fechas, horarios, TV y cómo ver online

La 13ª edición de los Juegos Suramericanos se desarrollará entre el 12 y 26 de septiembre en Santa Fe con la participación de más de 4 mil deportistas de 15 países de la región que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas con el objetivo de ocupar el lugar más alto posible en el medallero.

Cada jornada del evento comenzará a las 9 y se extenderá hasta la noche. Las competencias se transmitirán en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play.

Las actividades se concentrarán en su mayoría en Rosario, donde tendrá lugar la Ceremonia Inaugural en el Monumento a la Bandera. También habrá competencias en Santa Fe capital y en Rafaela. En ciertas pruebas, además de medallas, habrá en juego clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La delegación argentina será una de las 15 participantes y la conformarán 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no estará presente será en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial. Los abanderados en la Ceremonia de Apertura serán la Leona Sofía Cairó, reciente campeona del mundo; y el palista Rubén Rézola.

El resto de los países que tendrán representación en los Juegos Suramericanos 2026 son Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).

La delegación nacional mejoró su actuación tras lo hecho en los últimos Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición