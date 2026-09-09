Al Kholood venció 2-1 a Al Shabab, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 9 de septiembre de 2026 a las 12.55 en el estadio Al-Hazm Club Stadium, con el arbitraje de Ali Mudawi Al Qahtani. En un compromiso vibrante por la jornada 6 de la Saudí Pro League, Al Kholood logró imponerse ante Al Shabab con un marcador final de 2-1. La apertura del marcador llegó de manera temprana a los 6 minutos, cuando Roger Martínez marcó el primer gol para Al Shabab tras la asistencia de Josh Brownhill. Sin embargo, Al Kholood reaccionó y a los 30 minutos, Iker Kortajarena marcó el empate tras asistencia de Julien Domingues. Finalmente, a los 87 minutos, Abdulrahman bin Mutlaq bin Mohammed Al Shukrah Al Dosari selló el 2-1 definitivo tras asistencia de Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili.

Desarrollo y estrategia

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo antes de buscar el arco rival. La intensidad del juego quedó reflejada en la cantidad de tarjetas amarillas mostradas por el juez: Mansour Camara, Seydouba Cissé, Iker Kortajarena y Mohammed Al Rashdi fueron amonestados por Al Kholood, mientras que Daniel Castelo Podence, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi y Tin Jedvaj vieron la cartulina por el lado de Al Shabab. En cuanto a las modificaciones, a los 64 minutos, Al Kholood realizó un cambio clave al ingresar Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili por Antoin Essomba, movimiento que terminó siendo vital para el resultado final.

Análisis estadístico

El dominio del balón estuvo repartido, con una posesión del 49,5% para Al Kholood y del 50,5% para Al Shabab, reflejando lo equilibrado que fue el desarrollo del encuentro. Pese a tener una menor tenencia, el conjunto ganador fue mucho más incisivo al atacar, acumulando un total de 14 disparos, de los cuales 5 fueron a puerta. Por su parte, el equipo visitante intentó sin éxito revertir la historia con 8 remates totales, logrando dirigir solamente 3 hacia los tres palos defendidos por el local.

Detalles complementarios

La disputa territorial se mantuvo constante durante todo el partido, con Al Kholood lanzando 6 tiros de esquina frente a los 5 que ejecutó Al Shabab. El cierre del partido estuvo marcado por el agotamiento físico y táctico, con ingresos de refresco como los de Mohammed Al Rashdi y Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri por el local, y Abdullah Matuq Ahmed Saeed, Ali bin Hadi bin Mohammed Al Bulayhi y Morad Mohammed Abdullah Khodari por el visitante, quienes buscaron sin éxito modificar el destino de este intenso enfrentamiento por la liga saudí.