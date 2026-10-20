Al Qadsiah venció 1-0 a Al Taawoun, por la Saudí Pro League

En un encuentro disputado el 20 de octubre de 2026 a las 12.10 en el Al Taawoun Club Stadium, Al Qadsiah logró una victoria agónica frente a Al Taawoun. El compromiso, correspondiente a la jornada 10 de la Saudí Pro League, contó con el arbitraje de Mohammed Sami Taher Al Ismail.

El desarrollo del juego estuvo marcado por un claro dominio territorial de la visita. A los 96 minutos, Tijjani, Reijnders marcó el 1-0 gol tras asistencia de Christopher, Bonsu Baah, sellando el resultado final. En cuanto a las tácticas, Al Taawoun presentó un esquema 5-4-1, mientras que Al Qadsiah optó por un 3-5-2. Durante la primera mitad, Al Taawoun sufrió las lesiones tempranas de Muteb bin Abdullah bin Abdulaziz, Al Mufarrij y Abdulrahman Ibrahim Ahmed, Hindi, quienes fueron reemplazados por Nasser Abdullah Nasser, Al Haleel y Bassam bin Mohammed bin Rashid, Al Hurayji respectivamente.

El partido fue una constante búsqueda por parte de Al Qadsiah, que reflejó su superioridad en las estadísticas de ataque. La visita registró un 71% de posesión frente al 29% de los locales, acumulando un total de 22 tiros contra 6 de Al Taawoun. La diferencia en la generación de peligro fue evidente, con 9 remates a puerta para el equipo vencedor frente a solo 2 de los locales.

La intensidad de la visita también se tradujo en una mayor presencia en el área rival, logrando ejecutar 15 corners contra apenas 3 de Al Taawoun. Hacia la segunda parte, los entrenadores realizaron variantes tácticas para intentar inclinar la balanza; destacaron los ingresos de Mateo, Retegui y Musab bin Fahad bin Zaid, Al Juwayr en el conjunto ganador a los 58 minutos, quienes aportaron el dinamismo necesario para encontrar el gol de la victoria en el tiempo de descuento.