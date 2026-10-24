Al Riyadh venció 2-1 a Al Taawoun, por la Saudí Pro League 2026

En un encuentro disputado el 24 de octubre de 2026 a las 15.00 en el SHG Arena, Al Riyadh logró una importante victoria por 2-1 ante Al Taawoun. El compromiso, correspondiente a la jornada 11 de la Saudí Pro League, contó con el arbitraje de Shukri Hussain Al-Hunfush.

El trámite del partido se definió por la eficacia en los metros finales. A los 39 minutos, Teddy Okou marcó el 1er gol tras asistencia de Bernard Mensah. Ya en el complemento, a los 76 minutos, Bernard Mensah amplió la ventaja para Al Riyadh. Poco después, a los 78 minutos, Nedim Bajrami descontó para Al Taawoun. En cuanto a lo táctico, Al Riyadh se presentó con un esquema 4-3-3, mientras que Al Taawoun optó por una formación 5-4-1.

A los 17 minutos, ingresó Hassan Al Ali por el lesionado Hussain Al Shurafaa en Al Riyadh .

por el lesionado en . A los 45 minutos, Younes El Bahraoui ingresó en Al Taawoun por Bassam Al Hurayji, quien había sido amonestado previamente.

En el análisis estadístico, Al Taawoun tuvo un mayor control del balón con una posesión del 62,1% frente al 37,9% de Al Riyadh. Sin embargo, la profundidad fue el factor diferencial: el equipo local registró 13 tiros totales y 6 a puerta, superando los 10 remates totales y 4 a puerta de la visita.

La diferencia en la generación de peligro se reflejó en los tiros de esquina, donde Al Taawoun dominó con 10 corners contra apenas 2 de Al Riyadh, aunque no logró capitalizarlos en el marcador. El juego físico también estuvo presente, con amonestaciones registradas para Bassam Al Hurayji (12') e Ibrahim Mahnashi (92') por el lado de la visita, cerrando un encuentro intenso en el SHG Arena.