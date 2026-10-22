Al Shabab venció 3-1 a Al Fateh, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 22 de octubre de 2026 a las 11.45 en el estadio Maydan Tamweel Aloula, con arbitraje de Raed Ali Al-Zahrani. En un compromiso correspondiente a la jornada 11 de la Saudí Pro League, Al Shabab logró imponerse por 3-1 ante Al Fateh. A los 17 minutos, Ricardo Mathias, da Silva marcó el primer gol tras asistencia de Roger, Martínez. Posteriormente, Ali bin Hadi bin Mohammed, Al Bulayhi amplió la ventaja a los 31 minutos, mientras que Lukás, Haraslín descontó para el local a los 40 minutos, tras un pase de Wilfried, Kanga. Ya en la segunda mitad, a los 54 minutos, Ali bin Hadi bin Mohammed, Al Bulayhi selló su doblete con una asistencia de Yacine, Adli.

Desarrollo táctico y variantes

Ambos equipos presentaron estructuras tácticas diferenciadas: Al Fateh apostó por una formación 5-4-1, mientras que Al Shabab se plantó con un 4-4-2. En cuanto a la disciplina, el duelo se vio condicionado por la expulsión de Ziyad bin Maher bin Khalil, Al Jari, quien vio la doble tarjeta amarilla en apenas tres minutos (71' y 74'), dejando a Al Fateh en inferioridad numérica. Por su parte, Al Shabab sufrió las bajas por lesión de Yacine, Adli a los 68 minutos y Daniel, Castelo Podence a los 72, lo que obligó a su entrenador a realizar ajustes forzados en el esquema.

Estadísticas del encuentro

El dominio de Al Shabab se reflejó en la estadística ofensiva, registrando 25 tiros totales contra los 16 de Al Fateh. La efectividad fue clave para el ganador, que logró colocar 10 remates a puerta frente a los escasos 3 del equipo local. A pesar de haber tenido una posesión del balón del 59,7%, Al Shabab mostró mayor verticalidad ante un Al Fateh que, con el 40,3% de tenencia, no logró capitalizar sus ocasiones de peligro.

Datos destacados

El partido dejó números interesantes en la comparativa de juego asociado y disciplina: