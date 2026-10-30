Al Shabab venció 6-1 a Al Ahli, por la Saudí Pro League

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Se midieron en un duelo donde Al Shabab se impuso con autoridad en la jornada 12 del certamen de la Saudí Pro League; los detalles que hay que saber
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En un encuentro marcado por la contundencia ofensiva, Al Shabab goleó 6-1 a Al Ahli el 30 de octubre de 2026 a las 15.00. El partido se disputó en el SHG Arena, con el arbitraje de Majed Mohammed Al-Shamrani. Al Shabab logró imponer su ritmo desde el inicio frente a un Al Ahli que se vio condicionado tempranamente por una expulsión.
En cuanto a las estrategias, Al Shabab se presentó con un esquema 4-4-2, mientras que Al Ahli optó por un 4-2-3-1. La efectividad fue protagonista: a los 2 minutos, Ricardo Mathias da Silva marcó el primer gol. A los 25 minutos, Yannick Carrasco anotó el segundo. Tras la expulsión de Abdulrahman Al Sanbi a los 21 minutos, Roger Martínez amplió la diferencia a los 37 mediante un penal. Para la visita, Feras Al Brikan descontó a los 40 tras una asistencia de Matheus Gonçalves Martins. En el complemento, Ricardo Mathias da Silva convirtió su segundo tanto a los 48 tras pase de Yacine Adli, mientras que Yannick Carrasco sentenció la goleada con dos penales adicionales a los 66 y 82 minutos.
El trámite del encuentro estuvo dominado por el conjunto local, que mantuvo un 62,1% de posesión contra el 37,9% de Al Ahli. Al Shabab fue mucho más punzante en ataque, registrando un total de 18 tiros, de los cuales 7 fueron a puerta, frente a los 9 remates y 4 tiros a puerta de la visita.
El aspecto disciplinario también fue determinante para el desarrollo del marcador. Al Ahli sufrió la expulsión directa de Abdulrahman bin Salem bin Fadhel Al Sanbi a los 21 minutos por mano profesional. Por el lado de Al Shabab, el encuentro dejó varias amonestaciones: Mohammed bin Fuad Ibrahim Al Thani, Abdullah Matuq Ahmed Saeed y Ali bin Hassan bin Ali Al Lajm Al Asmari fueron sancionados con tarjeta amarilla, misma suerte que corrió Mohammed bin Sulaiman bin Mohammed Bakor en el equipo visitante.
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