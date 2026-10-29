Ganó la Champions League con Lionel Messi, sufrió depresión durante cuatro años y terminó como vendedor de ropa

Jérémy Mathieu pasó de compartir el vestuario con Lionel Messi en Barcelona y conquistar la última Champions League del club a atravesar una profunda crisis personal que lo alejó del fútbol. El exdefensor francés, que se retiró en 2020 por una grave lesión de rodilla, reveló que sufrió una depresión durante cuatro años y que llegó a pasar días enteros encerrado en su casa. Su recuperación comenzó cuando empezó a trabajar como vendedor en una tienda de artículos deportivos.

“Durante cuatro años no hice nada. Me quedaba en casa las 24 horas del día. Salía de vez en cuando, pero nunca por mucho tiempo. Me quedaba en el sofá, frente al televisor, con el teléfono. Ya ni siquiera me interesaba el fútbol”, confesó el exfutbolista que hoy cumple 43 años en una entrevista con la revista francesa So Foot.

El punto de quiebre llegó en 2020, cuando sufrió una rotura de ligamentos cruzados mientras jugaba en Sporting de Lisboa. Tenía 36 años y todavía esperaba competir durante otras dos temporadas, pero la gravedad de la lesión lo llevó a anunciar su retiro de manera abrupta. Tuvo un breve regreso en 2023 a Luynes Sports, un pequeño equipo que compite en divisiones regionales. Sin tiempo para preparar su vida después del deporte profesional, comenzó una etapa que afectó también a su entorno familiar.

Jeremy Mathieu (izquierda abajo) junto a Javier Mascherano, Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Dani Alves, entre otros compañeros del último Barcelona campeón de Champions with Champions League trophy during the UEFA Champions League final match between Barcelona and Juventus on June 6, 2015 at the Olympic stadium in Berlin, Germany.(Photo by VI Images via Getty Images) VI-Images - Getty Images Europe

“Estuve sumido en la oscuridad durante cuatro años. Por suerte, mi mujer estuvo ahí para ayudarme a salir adelante. Ya no sabía qué hacer. Estaba completamente perdido”, reconoció en la entrevista. También describió cómo transcurrían sus jornadas: “Me levantaba del sofá, caminaba por mi casa y suspiraba”.

Mathieu explicó que no recurrió a un tratamiento psicológico durante ese período. Su esposa y sus hijos fueron fundamentales para superar la crisis. “Aunque tengas dinero, aunque puedas viajar durante un tiempo, eso no lo es todo. El dinero no representa nada. Lo humano marca toda la diferencia”, reflexionó.

La salida apareció en un lugar impensado: una sucursal de Intersport, una cadena de artículos deportivos, donde comenzó a trabajar hace aproximadamente dos años. Durante casi un año atendió clientes y vendió productos. Incluso recibió una propuesta para convertirse en subencargado del sector de fútbol.

Former Barcelona player Jérémy Mathieu currently works as an employee of the Intersport store in France. pic.twitter.com/wcJGFln1cJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 6, 2025

“Ese trabajo me permitió recuperar el ánimo, volver a tener una vida social y, finalmente, revivir”, aseguró. También desmintió las versiones que circularon cuando se difundió una fotografía suya con el uniforme del comercio: “No estoy en la ruina. Solo necesitaba recuperar una vida social para salir adelante”.

Las críticas y las burlas lo indignaron. Algunos clientes le preguntaban por qué trabajaba allí después de haber jugado en Barcelona y ganado tanto dinero. El francés, que también pasó por la selección, consideró que esas reacciones reflejaban una preocupación excesiva por lo económico y una falta de sensibilidad frente a los problemas personales.

En otro tramo de la charla, Mathieu recordó su relación con Messi y dejó una anécdota sobre los tiros libres. Entre risas, admitió que el argentino era muy superior en esa especialidad, aunque destacó un curioso registro personal: “Tiré un tiro libre en Barcelona y lo convertí. ¡Tengo un 100% de efectividad! Pero ese día Leo no estaba en la cancha. Si no, lo habría pateado él”.

Did you know he used to take free-kicks instead of Messi, and now he sells sports shoes? 😎

😎 Once, when Leo Messi missed a Barcelona game through injury, centre-back Jérémy Mathieu stepped up to take a free-kick.

Remember this hard-working guy at Barça? 😅 pic.twitter.com/rz0VnB1u86 — Romanke0 (@Romanke0) August 27, 2026

También reveló que perdió el contacto con sus antiguos compañeros de Barcelona. En cambio, mantiene una amistad con Bruno Fernandes, con quien coincidió en Sporting de Lisboa y suele intercambiar bromas sobre sus ejecuciones de pelota parada.

Hoy, después de aquella etapa difícil, Mathieu volvió al fútbol desde otro lugar. Es entrenador de un equipo sub 15 en la ciudad de Aix-en-Provence, en Francia, mientras estudia para obtener su licencia. Su objetivo no es dirigir en la máxima categoría, sino trabajar en la formación de juveniles y transmitirles la experiencia que acumuló durante su carrera.

“Contar mi historia puede ayudar a alguien que haya vivido o esté viviendo lo mismo que yo”, expresó el exdefensor.