Alavés empató 1-1 con Málaga, por la Liga de España

En un encuentro disputado el 23 de octubre de 2026 a las 16.00 en el estadio Mendizorroza, Alavés y Málaga igualaron 1-1 en el marco de la jornada 10 de la Liga de España. El partido contó con el arbitraje de Carlos Muñiz Muñoz.

El marcador se abrió sobre el cierre de la primera mitad. A los 44 minutos, Adrián Niño marcó el primer gol para el Málaga tras una asistencia de Ramón Enríquez. Durante el complemento, los entrenadores buscaron variantes para cambiar la historia: por el lado de Alavés, destacaron los ingresos de jugadores como Toni Martínez y Aitor Mañas, quien finalmente logró la igualdad agónica a los 89 minutos. En cuanto a lo táctico, los locales plantearon un esquema 5-3-2, mientras que la visita se dispuso en el campo con un 4-1-4-1.

El compromiso fue intenso y dejó varias tarjetas amarillas en el registro arbitral. Por parte de Alavés, fueron amonestados Lucas Boyé (38') y Nahuel Tenaglia (66'). En el Málaga, vieron la tarjeta amarilla Carlos Dotor (83') y un integrante adicional del equipo sobre el final del encuentro (91').

En el análisis estadístico, el Alavés tuvo un dominio territorial leve con un 49,7% de posesión frente al 50,3% del Málaga. Sin embargo, los locales fueron mucho más incisivos en ataque, registrando 18 tiros totales frente a los 6 de la visita. En cuanto a la puntería, Alavés acertó en 4 ocasiones al arco, mientras que el Málaga lo hizo en 3. Además, los locales dominaron en la generación de jugadas de pelota parada, acumulando 7 corners contra apenas 2 del equipo visitante.

Alavés y Málaga empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio Mendizorroza, en una nueva jornada del fútbol español. Para Alavés el gol fue marcado por {'player_id': 'p593196', 'player_name': 'Adrián, Niño', 'minute': '44', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p490733', 'assist_player_name': 'Ramón, Enríquez'}, mientras que para Málaga el gol fue anotado por {'player_id': 'p551482', 'player_name': 'Aitor, Mañas', 'minute': '89', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}.

Con este resultado, Alavés suma 12 puntos, ubicándose en la 7 posición, mientras que Málaga tiene 5 unidades, en la 20 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Alavés y Málaga en la tabla de posiciones, tras la fecha 10

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.