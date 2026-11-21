El encuentro se disputó el 21 de noviembre de 2026 a las 10.00 en el estadio Mendizorroza, con el arbitraje de Victor García Verdura. En un partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga de España, el Alavés se quedó con una victoria contundente por 3-1 frente al Deportivo de A Coruña.

El marcador se abrió rápidamente: a los 2 minutos, Ángel Pérez marcó el primer gol tras asistencia de Antonio Blanco. A los 41 minutos, el Alavés sufrió un contratiempo con un gol en contra de Nahuel Tenaglia, pero en la segunda parte el equipo local retomó el control. A los 62 minutos, Lucas Boyé marcó el segundo gol tras asistencia de Ángel Pérez, y finalmente, a los 90 minutos, Denis Suárez selló el resultado tras asistencia de Lucas Boyé. En cuanto a lo táctico, el Alavés presentó una formación 3142, mientras que el Deportivo de A Coruña optó por un 532.

El desarrollo del juego estuvo marcado por una alta intensidad que se vio reflejada en la gran cantidad de amonestados. Por el lado del Alavés, recibieron la tarjeta amarilla Ángel Pérez, Abde Rebbach, Lucas Boyé y Ander Guevara. En tanto, para el Deportivo de A Coruña, fueron amonestados Joaquín Navarro Jiménez, Giacomo Quagliata, Miguel Loureiro y Adama Traoré.

En el análisis estadístico, el Alavés dominó las acciones ofensivas con 21 tiros totales, de los cuales 8 fueron a puerta, frente a los 7 tiros y 2 a puerta del Deportivo de A Coruña. A pesar de que el visitante mantuvo una leve superioridad en la posesión con un 51,6% frente al 48,4% del conjunto local, la efectividad del Alavés y su insistencia en los 8 tiros de esquina fueron determinantes para cerrar el partido a su favor.

Alavés venció por 3-1 a Deportivo de A Coruña como Home, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga de España 2026. Para Alavés los goles fueron marcados por {'player_id': 'p633295', 'player_name': 'Ángel, Pérez', 'minute': '2', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p437465', 'assist_player_name': 'Antonio, Blanco'} , {'player_id': 'p193774', 'player_name': 'Lucas, Boyé', 'minute': '62', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p633295', 'assist_player_name': 'Ángel, Pérez'} , {'player_id': 'p89572', 'player_name': 'Denis, Suárez', 'minute': '90', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p193774', 'assist_player_name': 'Lucas, Boyé'} , mientras que para Deportivo de A Coruña el gol fue marcado por {'player_id': 'p432855', 'player_name': 'Nahuel, Tenaglia', 'minute': '41', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Own', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio Mendizorroza, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Alavés suma 16 puntos, ubicándose en la 8 posición, mientras que Deportivo de A Coruña tiene 15 unidades, en la 11 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Alavés y Deportivo de A Coruña en la tabla de posiciones, tras la fecha 13

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.