BARRANQUILLA, Colombia (enviado especial).- Las camisetas de Boca y Atlético Mineiro ya se mezclan en las calles de Barranquilla. Las azules y amarillas son mayoría, pero las blancas y negras también empezaron a multiplicarse en las últimas horas. Hay hinchas en los hoteles, en los bares, en los restaurantes y en los centros comerciales. Algunos llegaron hace varios días y otros todavía están en camino. La ciudad se prepara para recibir a miles de argentinos y brasileños que este sábado compartirán las plateas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez y se mezclarán también en sus inmediaciones, en la final de la Copa Sudamericana. Y mientras siguen llegando hinchas, las autoridades colombianas preparan un enorme operativo de seguridad, con más policías que los que participaron de los operativos de las finales de la Libertadores 2018 entre Boca y River en Madrid y de 2023 frente a Fluminense en Río de Janeiro.

Cada vez hay más hinchas de Boca en Barranquilla. Llegan desde distintos puntos de la Argentina, pero también desde otras ciudades de Colombia y países vecinos. Muchos aprovecharon el viaje para pasar unos días de vacaciones en el Caribe. Cartagena de Indias y Santa Marta, dos de los principales destinos turísticos de la región, concentran a miles de xeneizes, muchos de los cuales viajarán a Barranquilla recién el sábado, pocas horas antes del partido.

Una postal de Barranquilla: los hinchas de Boca y Atlético Mineiro conviven sin problemas, aunque siempre con presencia policial cerca Prensa Policía Barranquilla

Boca ya agotó las 13.000 populares que Conmebol puso a disposición de cada equipo, a 90 dólares cada una. Pero también hay casi 40000 plateas que compartirán los hinchas de los dos clubes, con una amplia mayoría de Boca: se estima que al menos siete de cada diez serán xeneizes. En total, se espera que unos 30.000 hinchas viajen desde Buenos Aires, mientras que Atlético Mineiro lleva vendidas unas 8000 entradas. Además, hubo 5000 localidades destinadas exclusivamente a los residentes locales, que se agotaron en apenas cinco minutos y solo pueden transferirse a personas con documentación colombiana. Y como Boca también tiene muchos seguidores en el país, todo indica que el estadio estará teñido mayormente de azul y amarillo. El resto de las tribunas estará ocupado por invitados de protocolo.

El grueso de la barra de Boca no participó del banderazo de este jueves en Cartagena de Indias, que reunió a más de 2000 hinchas, pero se espera que esté en el estadio el sábado y también podría sumarse al banderazo previsto para este viernes en el Malecón, a orillas del Río Magdalena.

Tres amigos colombianos que también apoyan a Boca en Barranquilla Aníbal Greco - La Nación

La llegada de tantos hinchas también obliga a reforzar la seguridad. La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció que desplegará 2500 uniformados, una cifra superior a los 2054 agentes de la Policía Nacional española que participaron del operativo para el Superclásico de 2018 en el Bernabéu y a los 2400 policías militares destinados a la final de 2023 frente a Fluminense en el Maracaná.

En Barranquilla, los efectivos estarán distribuidos en el estadio, sus alrededores, las principales vías de acceso y los sectores donde se concentren los hinchas. También habrá controles en distintos puntos de la ciudad.

Habrá 2500 policías en el operativo de seguridad, más que en las finales de la Libertadores 2018 entre Boca y River en Madrid y de 2023 ante Fluminense en Río de Janeiro Prensa Policía Barranquilla

El operativo contará además con unidades de inteligencia e investigación criminal, grupos especiales de intervención y vigilancia aérea. La Policía utilizará drones y un helicóptero institucional, conocido como Halcón, para monitorear desde el aire los movimientos de los hinchas y detectar posibles incidentes.

La venta de entradas también es motivo de preocupación. Ante el riesgo de estafas, la Policía Nacional recomendó a los hinchas comprar únicamente por los canales oficiales y evitar la reventa, especialmente a través de redes sociales. También advirtió sobre las ofertas demasiado baratas y aconsejó no compartir códigos QR ni comprobantes de compra con desconocidos. Quienes detecten alguna maniobra sospechosa podrán denunciarla a través de la línea de emergencias 123, a la que los argentinos pueden llamar directamente desde sus celulares, sin necesidad de marcar ningún prefijo.

Hinchas de Boca que se juntaron en Cartagena de Indias, anoche Aníbal Greco - La Nación

No es la primera vez que Barranquilla recibe un evento de esta magnitud. En 2018, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez fue sede del partido de ida de la Copa Sudamericana entre Junior y Athletico Paranaense. Ese mismo año, la ciudad también organizó los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aunque sin los mismos condimentos ni los riesgos que implica recibir a dos hinchadas tan numerosas y de distintos países. Pero será la primera vez que albergue una definición continental a partido único. Por eso, el estadio fue remodelado, amplió su capacidad y modernizó sus instalaciones. La ciudad también tuvo que prepararse para recibir a tantos hinchas. Por eso, gane quien gane, hay otro partido que nadie quiere perder: el de la seguridad.