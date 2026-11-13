Alemania venció 3-1 a Serbia, por la Liga de Naciones

En un encuentro disputado el 13 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Rajko Mitic Stadium, Alemania logró una victoria sólida frente a Serbia con un marcador final de 3-1. El compromiso, correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Naciones, fue arbitrado por Javier Alberola Rojas.

El dominio alemán se vio reflejado desde el inicio del encuentro. A los 3 minutos, Srdjan Babic marcó en contra de su propia valla tras una presión constante. Posteriormente, a los 14 minutos, Florian Wirtz amplió la ventaja para la visita. Ya en el complemento, a los 50 minutos, Brajan Gruda anotó el tercer tanto tras una asistencia de Joshua Kimmich. Por su parte, Serbia logró descontar a los 56 minutos por intermedio de Srdjan Babic. En cuanto a lo táctico, los locales apostaron por un esquema 5-3-2, mientras que Alemania se plantó con un 4-2-3-1.

El tramo final del partido estuvo marcado por la indisciplina del elenco serbio, que sufrió dos expulsiones directas: Vanja Dragojevic vio la tarjeta roja a los 75 minutos, y posteriormente Andrija Zivkovic fue expulsado a los 88 tras recibir una amonestación previa por protestar. Alemania aprovechó esta superioridad numérica para cerrar el encuentro sin mayores sobresaltos.

Las estadísticas finales reflejaron la marcada superioridad de Alemania, que controló la posesión con un 79,3% frente al 20,7% de Serbia. Además, el equipo ganador generó un total de 22 disparos, de los cuales 6 fueron a puerta, comparado con los 5 tiros (3 al arco) registrados por los locales, evidenciando la eficacia del conjunto germano en el campo de juego.