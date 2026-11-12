Un peleador de UFC atacó por la espalda a un rival y desató una violenta pelea en el lobby de un hotel de Abu Dhabi

Una situación escandalosa que expone a UFC como nunca. En un hotel, en Abu Dhabi, se desató una batalla campal entre dos peleadores de artes marciales mixtas que generó terror y tensión. Todo ocurrió en el lobby del lugar, cuando el peleador georgiano Merab Dvalishvili estaba dando una entrevista y fue agredido sorpresivamente su colega ruso Usman Nurmagomedov. Tras semejante escenario, se difundieron imágenes de todo lo sucedido, incluso, el propio Dvalishvili publicó un video en el que se puede ver las heridas y cómo fueron asistidos junto con su amigo Saba Lazishvili, de 21 años.

Un video muestra que mientras Dvalishvili hablaba para RAF, un canal que sigue de cerca a las artes marciales mixtas, varias personas se le acercan por detrás: los primos Usman y Umar Nurmagomedov. En ese instante Umar golpea al georgiano y desata una batalla con golpes, patadas y varias personas implicadas.

Los golpes a Merab Dvalishvili

El video tuvo una primera difusión por parte de Ilia Topuria, amigo del peleador georgiano, que criticó la actitud del peleador ruso, aunque borró el posteo. Luego, se sumaron más imágenes, difundidas por los amigos de Nurmagomedov, que grabaron desde el momento que se juntan y determinan ir a buscar a Dvalishvili.

Tras el incidente, el peleador georgiano subió un posteo en el que hizo un descargo: “Éramos sólo dos, y ustedes estaban preparados, hermano. ¿Qué c...?. Somos luchadores, hermano. Yo hablo, soy un tipo de verdad, hablo claro. Pero ustedes vinieron por la espalda. Qué astutos. Solo éramos dos, mi amigo y yo, vinimos a Abu Dhabi, y Usman Nurmagomedov y sus amigos nos atacaron por la espalda como serpientes. No sé cuántos eran. Como si todos sus amigos nos estuvieran esperando a escondidas”.

Escandalo UFC

Dvalishvili, además, desafió a sus agresores a resolver cualquier conflicto en un combate formal. “¿Qué clase de luchadores son ustedes? ¿Qué clase de hombre hace esto, hermano? Si quieren hablar o pelear, hagámoslo de verdad, hermano. Saba y yo peleábamos como hombres de verdad, y ustedes pelearon como unos cobardes. Ustedes son chicos tontos. No son hombres reales”.

El georgiano desconoce cuántas personas participaron en la agresión. “No sé cuántos eran. Como si todos sus amigos nos estuvieran esperando a escondidas”, manifestó entre risas durante la grabación.

El descargo de Merab Dvalishvili

En otro tramo de su descargo, Dvalishvili les contó a sus seguidores que estaba bien: “Estoy bien, muchachos. Todos mis amigos y mi familia, estoy bien. Soy un luchador. Y esto no es nada para mí. Como veinte tipos contra dos, y hasta nosotros estábamos en el suelo, y nos daban patadas. El personal de seguridad me sujetaba; nos pateaban mientras estábamos en el suelo, como si fuéramos unos perdedores”.

Este escándalo llegó después de la pelea que Dvalishvili y Umar Nurmagomedov, hermano de Usman, disputaron en enero de 2025; en ese combate, el georgiano ganó por decisión unánime y defendió su título de peso gallo de la Ultimate Fighting Championship.