Aluvión de dólares: la soja aportará US$21.192 millones en exportaciones

Aunque la campaña 2025/26 terminó con una producción prácticamente igual a la del ciclo anterior e incluso con una menor superficie sembrada, la mejora de los precios permitiría que el complejo sojero genere exportaciones por US$21.192 millones, un 2% más interanual, y una recaudación fiscal de US$7534 millones, un 28% superior a la campaña previa. Así se desprende del informe de cierre de campaña difundido por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Según la entidad, la cadena sojera aportaría además un producto bruto de US$19.106 millones, un incremento del 19% respecto del ciclo 2024/25. Si bien las exportaciones crecerían un 2% interanual, el mayor salto se observaría en la recaudación tributaria asociada a la campaña como resultado del aumento de los precios de la soja y de sus principales subproductos.

La producción nacional alcanzó los 50,1 millones de toneladas, apenas 200.000 toneladas menos que en la campaña anterior, una diferencia equivalente al 0,4%, según el informe. Aun así, el volumen quedó un 19% por encima del promedio de las últimas cinco campañas. Pese a que la cosecha prácticamente no varió, la mejora de los precios de la soja y sus derivados permitió aumentar el valor de la producción y, con ello, el aporte económico de la cadena.

La mejora de los precios internacionales permitiría que el complejo sojero genere US$21.192 millones en exportaciones y US$7534 millones de recaudación fiscal, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Unplash/ Daniela Paola Alchapar

La superficie implantada, en tanto, mostró una caída importante. Se sembraron 16,8 millones de hectáreas, “lo que representa una merma del 8,7% respecto a la campaña 2024/25 y un 1,3% menor en comparación con el promedio de las últimas cinco campañas”. Las mayores bajas interanuales se registraron en el NOA (-19,4%), el NEA (-12,1%), el Núcleo Norte (-12,9%) y el Núcleo Sur (-12,5%).

Pese a esa reducción del área, los rendimientos compensaron buena parte de la caída de la superficie sembrada. El rinde promedio nacional alcanzó 31,3 quintales por hectárea, un valor que representa un incremento del 9% respecto del promedio de las últimas cinco campañas, si se excluye el ciclo 2022/23, severamente afectado por la sequía.

La BCBA explicó que el cultivo atravesó una campaña con condiciones climáticas cambiantes. Durante la ventana de siembra, “la humedad superficial fue óptima tanto para la soja de primera como para la de segunda en la mayor parte del área agrícola”, aunque los excesos hídricos en el centro bonaerense dificultaron el ingreso de las máquinas y demoraron las labores.

Más adelante, el comienzo del verano estuvo marcado por un período de estrés hídrico que comprometió el inicio del período crítico de la soja de primera y el crecimiento inicial de la soja de segunda. Sin embargo, destacó la entidad, “las precipitaciones de febrero, aunque espacialmente heterogéneas, permitieron recuperar la humedad del perfil del suelo”, lo que permitió sostener el potencial de rendimiento durante el llenado de granos y mejorar las perspectivas productivas hacia el cierre de la campaña.

Ese cambio quedó reflejado en las sucesivas revisiones de la estimación de producción realizadas por la propia Bolsa. La proyección inicial, difundida el 5 de octubre, era de 48,5 millones de toneladas. Luego fue elevada a 48,6 millones y finalmente a 50,1 millones, cifra que se confirmó al concluir la cosecha, el 7 de julio, a medida que se consolidaban mejores rindes en distintas regiones productivas.

La mayor parte de la cosecha se destina a la industria aceitera, que proyecta una molienda de 43,5 millones de toneladas, mientras las exportaciones de harina y aceite continúan siendo la principal fuente de divisas del complejo sojero Ettore Chiereguini - AP

El informe también muestra que la industrialización continuará en niveles elevados. La molienda de soja se proyecta en 43,5 millones de toneladas, igualando el máximo de la campaña 2023/24, aunque todavía por debajo del récord de 45,1 millones alcanzado en 2014/15.

Al mismo tiempo, las exportaciones de poroto se ubicarían en 6,9 millones de toneladas, frente a importaciones por 6,1 millones, en un esquema en el que la mayor parte de la cosecha se destina a la industria y el grueso de las divisas proviene de las ventas externas de harina y aceite, lo que vuelve a consolidar a la soja como la principal fuente de generación de divisas del país.

En materia de precios, el informe muestra que las cotizaciones de la soja durante esta campaña se ubicaron por encima de las registradas un año atrás, una mejora que permitió aumentar el valor económico de la producción pese a que el volumen cosechado prácticamente no cambió.