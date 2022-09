AmeriCup 2022: fixture, grupos y todo lo que hay que saber del torneo que tendrá a la Argentina

Entre este viernes 2 y el 11 de septiembre, Recife, en Brasil, es sede de la edición 2022 de la AmeriCup, certamen que no se realiza desde 2017 y que, aunque no tiene la trascendencia del Eurobasket en el Viejo Continente porque la mayoría de los seleccionados no se presentan con su máximo potencial, hay un trofeo en juego y los 12 combinados participantes quieren levantarlo. Entre ellos está la Argentina de Pablo Prigioni, subcampeón hace un lustro y con sed de revancha en un contexto incómodo tras el despido de Néstor ‘Che’ García al frente del equipo. Ahora el ex base es el DT de la selección nacional.

El combinado albiceleste integra la zona B con Islas Vírgenes, Puerto Rico y República Dominicana y debutará el próximo sábado frente a los virgenenses.

El máximo candidato, según el Power Ranking de la FIBA, es Estados Unidos porque presenta un plantel con varios jugadores que militan en la NBA, aunque no son figuras. Un escalón por detrás se ubica el anfitrión y tercero, la Argentina.

Facundo Campazzo jugó la AmeriCup en 2017 y es uno de los que tiene revancha este año FIBA

Grupos, fixture de la primera etapa y formato de juego

A: Brasil, Uruguay, Colombia y Canadá.

2/9 : Uruguay-Colombia (13.40); Brasil-Canadá (20.10).

: Uruguay-Colombia (13.40); Brasil-Canadá (20.10). 3/9 : Canadá-Uruguay (17.40); Colombia-Brasil (20.10).

: Canadá-Uruguay (17.40); Colombia-Brasil (20.10). 5/10: Colombia-Canadá (11.10); Brasil-Uruguay(20.10).

B: Argentina, Islas Vírgenes, Puerto Rico y República Dominicana.

3/9 : Puerto Rico-República Dominicana (11.10); Argentina -Islas Vírgenes (13.50).

: Puerto Rico-República Dominicana (11.10); -Islas Vírgenes (13.50). 4/9 : República Dominicana-Islas Vírgenes (17.40); Argentina -Puerto Rico (20.10).

: República Dominicana-Islas Vírgenes (17.40); -Puerto Rico (20.10). 6/9: Islas Vírgenes-Puerto Rico (17.40); Argentina-República Dominicana (20.10).

C: Estados Unidos, México, Venezuela y Panamá.

2/9 : Venezuela-Panamá (11.10) ; México-Estados Unidos (17.40).

: Venezuela-Panamá (11.10) ; México-Estados Unidos (17.40). 4/9 : Panamá-México (11.10); Estados Unidos-Venezuela (13.40).

: Panamá-México (11.10); Estados Unidos-Venezuela (13.40). 5/10: México-Venezuela (13.40); Panamá-Estados Unidos (17.40).

Los seleccionados se enfrentarán todos contra todos en la fase inicial y los dos mejores de cada grupo más los dos mejores terceros pasarán a la Fase Final, que comenzará en cuartos de final. Luego habrá semifinales y la definición será el 11 de septiembre.

La selección argentina debutará ante Islas Vírgenes en la AmeriCup 2022 Mauro Rizzi

Cómo ver los partidos

Los encuentros de la selección argentina serán transmitidos en vivo por TyC Sports a través de su señal de cable y, también, la plataforma digital TyC Sports Play. Además, Flow y Directv Go son alternativas para sintonizar TyC Sports de manera online, aunque requiere ser cliente.

El plantel argentino

No son días tranquilos para la selección argentina de básquet, más allá del triunfo ante Bahamas el lunes por las Eliminatorias al Mundial 2023 que la dejó a un paso de la clasificación. La tempestiva y sorpresiva salida de Néstor García de la dirección técnica tras apenas diez partidos caló hondo, más allá de que la Confederación Argentina (CAB) actuó rápido y, tras ubicar a Gonzalo García provisoriamente en ese cargo, oficializó a Pablo Prigioni, lo que devolvió la paz.

Prigioni comandará en Brasil un plantel que él, que fue parte del cuerpo técnico del ‘Che’ García, no armó porque asumió con la delegación ya en Recife y a la que se sumó horas después proveniente de Estados Unidos, donde vive y trabaja. El equipo lo conforman Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro, Nicolás Laprovittola, Gabriel Deck, Carlos Delfino, Marcos Delía, José Vildoza, Tayavek Gallizzi, Máximo Fjellerup, Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y Tomás Chapero.

Con respecto a los últimos partidos ante Canadá y el conjunto centroamericano, fueron desafectados Juan Fernández y Patricio Garino por lesión.

La formación de la Argentina ante Canadá, por las Eliminatorias al Mundial 2023

El resto de los planteles

Brasil : Yago Santos, Marcelinho Huertas, Rafael Luz, Georginho De Paula, Vitor Benite, Didi Louzada, Leonardo Meindl, Rafael Mineiro, Lucas Dias, Lucas Mariano, Augusto Lima, Cristiano Felicio.

: Yago Santos, Marcelinho Huertas, Rafael Luz, Georginho De Paula, Vitor Benite, Didi Louzada, Leonardo Meindl, Rafael Mineiro, Lucas Dias, Lucas Mariano, Augusto Lima, Cristiano Felicio. Canadá : Jaylen Babb-Harrison, Davonte Bandoo, Dalano Banton, Trae Bell-Haynes, Maurice Calloo, Kandre Gray, Jahvon Henry-Blair, Thomas Kennedy, Abu Kigab, Lloyd Pandi, Chad Posthumus, Kalif Young.

: Jaylen Babb-Harrison, Davonte Bandoo, Dalano Banton, Trae Bell-Haynes, Maurice Calloo, Kandre Gray, Jahvon Henry-Blair, Thomas Kennedy, Abu Kigab, Lloyd Pandi, Chad Posthumus, Kalif Young. Colombia : Hansel Atencia, Soren De Luque, Juan Duarte, Jaime Echenique, André Ibargüen, Yildon Mendoza, Hayner Montaño, Álvaro Peña, Pablo Siaan Rojas, Romario Roque, Juan Tello, Tonny Trocha.

: Hansel Atencia, Soren De Luque, Juan Duarte, Jaime Echenique, André Ibargüen, Yildon Mendoza, Hayner Montaño, Álvaro Peña, Pablo Siaan Rojas, Romario Roque, Juan Tello, Tonny Trocha. Estados Unidos : Norris Cole, Frank Mason III, Jeremy Pargo, Jodie Meeks, Elijah Pemberton, Craig Sword, Gary Clark Jr., Anthony Lamb, Stephen Zimmerman, Zylan Cheatham, Will Davis II, Patrick McCaw.

: Norris Cole, Frank Mason III, Jeremy Pargo, Jodie Meeks, Elijah Pemberton, Craig Sword, Gary Clark Jr., Anthony Lamb, Stephen Zimmerman, Zylan Cheatham, Will Davis II, Patrick McCaw. Islas Vírgenes : Iván Aska, Earl Baker, Trivante Bloodman, Rakeem Christmas, Jahsean Corbett, Romani Hansen, Walter Hodge, Shaquan Jules, Miguel López Jr., Georgio Milligan, Amir Nesbitt, Laron Smith.

: Iván Aska, Earl Baker, Trivante Bloodman, Rakeem Christmas, Jahsean Corbett, Romani Hansen, Walter Hodge, Shaquan Jules, Miguel López Jr., Georgio Milligan, Amir Nesbitt, Laron Smith. México : Paul Stoll, Diego Willis, Santiago Ochoa, Omar De Haro, Moisés Andriassi, Gabriel Girón, Gael Bonilla, Irwin Ávalos, Fabián Jaimes, Héctor Hernández, Daniel Amigo, Israel Gutiérrez.

: Paul Stoll, Diego Willis, Santiago Ochoa, Omar De Haro, Moisés Andriassi, Gabriel Girón, Gael Bonilla, Irwin Ávalos, Fabián Jaimes, Héctor Hernández, Daniel Amigo, Israel Gutiérrez. Panamá : al momento de esta publicación no se había oficializado el plantel.

: al momento de esta publicación no se había oficializado el plantel. Puerto Rico : Tremont Waters, Alfonso Plummer, Jordan Cintrón, Tjader Fernández, Javier Mojica, Stephen Thompson, Ethan Thompson, Justin Reyes, Chris Ortiz, Ismael Romero, George Conditt IV, Timajh Parker.

: Tremont Waters, Alfonso Plummer, Jordan Cintrón, Tjader Fernández, Javier Mojica, Stephen Thompson, Ethan Thompson, Justin Reyes, Chris Ortiz, Ismael Romero, George Conditt IV, Timajh Parker. República Dominicana -todavía no definió sus 12 jugadores y cuenta con 20 en la preselección-: Jhonatan Araújo, Richard Bautista, Anyeuri Castillo, Ángel Delgado, Andrés Feliz, David Jones, Víctor Liz, Brayan Martínez, Justin Minaya, Jean Montero, Ángel Núñez, Jassel Pérez, Lester Quiñones, Jeromy Rodríguez, Sadiel Rojas, Joel Soriano, Juan Suero, Michael Torres, Eloy Vargas, Yeison Yan Colomé.

-todavía no definió sus 12 jugadores y cuenta con 20 en la preselección-: Jhonatan Araújo, Richard Bautista, Anyeuri Castillo, Ángel Delgado, Andrés Feliz, David Jones, Víctor Liz, Brayan Martínez, Justin Minaya, Jean Montero, Ángel Núñez, Jassel Pérez, Lester Quiñones, Jeromy Rodríguez, Sadiel Rojas, Joel Soriano, Juan Suero, Michael Torres, Eloy Vargas, Yeison Yan Colomé. Uruguay : Luciano Parodi, Agustín Ubal, Salvador Zanotta, Joaquín Rodríguez, Joaquín Osimani, Martín Rojas, Diego Pena, Emiliano Serres, Gonzalo Iglesias, Sebastián Ottonello, Esteban Batista, Kiril Wachsmann.

: Luciano Parodi, Agustín Ubal, Salvador Zanotta, Joaquín Rodríguez, Joaquín Osimani, Martín Rojas, Diego Pena, Emiliano Serres, Gonzalo Iglesias, Sebastián Ottonello, Esteban Batista, Kiril Wachsmann. Venezuela: José Ascanio, Luis Betancourt, Miguel Bolívar, Harol Cazorla, Elián Centeno, Fernando Fuenmayor, Windi Graterol, Carlos López, Edgar Martínez, José Materán, Yohanner Sifontes, Kender Urbina. DT: Fernando Duró.

La Argentina, por la revancha

La última vez de la Americup fue en 2017 y la Argentina perdió la final como local en Córdoba ante Estados Unidos 81-76, tras dominar gran parte de los 40 minutos. La derrota fue un cimbronazo importante para un equipo que tuvo que esperar hasta los Juegos Panamericanos Lima 2019 para ser campeón, en la antesala del histórico segundo puesto en el Mundial China 2019.

Esa edición, hace un lustro, fue la primera en la que el torneo organizado por FIBA América dejó de ser clasificatorio a un Mundial o a los Juegos Olímpicos.

De los subcampeones en 2017, jugarán la edición 2022 de la Americup Campazzo, Laprovittola, Brussino, Fjellerup, Delía, Deck y Gallizzi.

El historial de campeones

Los 18 certámenes continentales que se llevaron a cabo hasta el momento se repartieron entre seis países, siendo Estados Unidos el más laureado con siete estrellas por delante de Brasil, que suma cuatro. La Argentina está en el cuarto puesto, con dos.