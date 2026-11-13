Andorra venció 2-0 a Gibraltar, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 13 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Estadi de la FAF d'Encamp, con el arbitraje de Robert Hennessy. En un compromiso sólido, Andorra logró imponerse por 2-0 frente a Gibraltar.

La efectividad en la primera mitad fue determinante para el resultado. A los 24 minutos, Guillaume, López marcó el 1er gol tras asistencia de Berto, Rosas. Posteriormente, a los 35 minutos, Berto, Rosas anotó el segundo tanto para sentenciar el marcador. En cuanto a las tácticas, Andorra saltó al campo con un esquema 442, mientras que Gibraltar optó por una formación 4231. Durante el transcurso del juego, el entrenador de Gibraltar debió realizar una modificación temprana por lesión a los 33 minutos, ingresando Louie, Annesley por Ethan, Jolley.

El partido estuvo marcado por la alta intensidad y las constantes infracciones. En el apartado disciplinario, Gibraltar acumuló cinco amonestaciones, destacando las de Tjay, De Barr, Carlos, Richards, Julian, Valarino, Louie, Annesley y Dan, Bent. Por el lado de Andorra, vieron la tarjeta amarilla Éric, Izquierdo y Jordi, Aláez.

En el balance estadístico, el desarrollo fue parejo a pesar de la diferencia en el marcador: