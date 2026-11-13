Arabia Saudí venció 3-2 a República de Corea, en un amistoso internacional

En una jornada vibrante disputada el 13 de noviembre de 2026 a las 11.30 en el Jassim Bin Hamad Stadium, Arabia Saudí y República de Corea protagonizaron un intenso encuentro de fútbol. El partido, arbitrado por Mohamed Al-Shammari, mantuvo el suspenso hasta el último minuto, reflejando la paridad competitiva entre ambos seleccionados nacionales en este compromiso amistoso.

El desarrollo del juego estuvo marcado por una gran efectividad ofensiva. A los 46 minutos, Marwan bin Saeed bin Masoud, Al Sahafi marcó el primer gol para Arabia Saudí tras asistencia de Abdullah bin Abdulrahman bin Abdullah, Al Hamddan. Apenas un minuto después, a los 47, Hyeon-Gyu, Oh igualó para República de Corea tras asistencia de Young-Woo, Seol. La contienda se inclinó definitivamente cuando Mohamed bin Ibrahim bin Abdullah, Kanno anotó a los 56 minutos con asistencia de Saud bin Abdullah bin Salem, Abdulhamid, y poco después, a los 59, Abdulelah bin Ali bin Awadh, Al Amri estiró la ventaja tras pase de Nasser bin Essa bin Shafi Al Shardan, Al Dawsari. República de Corea descontó a los 68 minutos a través de Jae-Sung, Lee, habilitado por Hee-Chan, Hwang.

Ambos equipos ajustaron sus piezas con múltiples cambios: Arabia Saudí presentó una formación 4-4-2, mientras que República de Corea optó por un 4-2-3-1.

presentó una formación 4-4-2, mientras que optó por un 4-2-3-1. A los 53 minutos, Mohamed bin Ibrahim bin Abdullah, Kanno recibió una tarjeta amarilla por parte del árbitro, al igual que Hyun-Taek, Cho, quien fue amonestado a los 24 minutos por una falta.

En cuanto al análisis estadístico, Arabia Saudí logró imponerse en el marcador final de 3-2 a pesar de que el trámite fue disputado. El equipo ganador registró una posesión del 52,8%, frente al 47,2% de República de Corea. En términos de volumen de juego, el conjunto coreano fue más incisivo al generar 15 remates totales contra los 8 realizados por el equipo saudí.

La precisión de cara a la portería resultó determinante para el resultado del encuentro. Mientras que República de Corea logró 6 remates a puerta, Arabia Saudí fue más certero, capitalizando 5 disparos al arco para concretar sus 3 conquistas. En la faceta de balones detenidos, ambos equipos tuvieron una paridad absoluta al ejecutar 2 tiros de esquina cada uno, cerrando así un capítulo dinámico en este amistoso internacional.