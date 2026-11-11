Argentina vs. Uruguay, por fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina y Uruguay se enfrentan en un amistoso internacional correspondiente a la doble fecha FIFA de noviembre. Será el penúltimo partido del seleccionado albiceleste en este 2026, ya que el próximo martes se enfrentará a Costa Rica. El encuentro ante los uruguayos está programado para este viernes a las 20 (horario argentina) en la Bombonera, con televisación de Telefé y TyC Sports, y transmisión vía streaming en TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comienza una nueva era sin Lionel Messi en el plantel, retirado del plano internacional en octubre. En su condición de subcampeón del mundo buscará mantener la base y crear un nuevo equipo que vuelva a pelear por todos los frentes. La Celeste, por su parte, viene de quedar eliminada en la etapa de grupos de la última Copa del Mundo. Tras ello, Marcelo Bielsa fue despedido de su cargo como DT y reemplazado por Diego Forlán, uno de los mejores jugadores charrúas de la historia.

Diego Forlán es el nuevo DT de Uruguay tras la salida del argentino Marcelo Bielsa Matilde Campodonico - AP

El clásico rioplatense, uno de los más antiguos y disputados del fútbol internacional. Registra 196 antecedentes, el último de ellos en marzo de 2025, con triunfo albiceleste por 1 a 0 como visitante con un golazo de Thiago Almada. El antecedente más reciente en la Argentina es del 16 de noviembre de 2023, con victoria de Uruguay por 2 a 0 en la Bombonera. La selección argentina tiene ventaja en el historial con 92 victorias contra 58 de Uruguay y 46 empates.

Argentina vs. Uruguay: todo lo que hay que saber

Fecha FIFA de noviembre.

Día : Viernes 13 de noviembre.

: Viernes 13 de noviembre. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: A confirmar.

Argentina vs. Uruguay: cómo ver online

El partido entre argentinos y uruguayos está programado para este viernes a las 20 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.63 contra los 6.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Uruguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.00.