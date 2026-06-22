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Argentina venció 2-0 a Austria, por el Mundial 2026

Se midieron en un duelo donde Argentina se impuso con autoridad en la jornada 2 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber

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En una jornada marcada por la intensidad, Argentina derrotó 2-0 a Austria este 22 de junio de 2026 en el Dallas Stadium. El partido, que comenzó a las 14.00, contó con el arbitraje de Amin Mohamed Omar. La figura excluyente fue Lionel Messi, quien a los 38 minutos marcó el primer gol tras una asistencia precisa de Facundo Medina, para luego sentenciar el 2-0 definitivo a los 95 minutos de juego.

El desarrollo táctico y los goleadores

El esquema planteado por Argentina fue un 4-4-2, mientras que Austria optó por un 4-2-3-1. El encuentro se mantuvo disputado durante gran parte de la segunda mitad, donde ambos entrenadores realizaron múltiples variantes para refrescar sus líneas. Entre las sustituciones destacadas, Argentina dio ingreso a jugadores como Julián Álvarez y Nico González para mantener el control ofensivo, mientras que en el bando contrario se produjo el ingreso de Marko Arnautovic buscando mayor peso en ataque.

Disciplina y rigor defensivo

El compromiso presentó una alta carga de tarjetas amarillas debido a las fricciones en el mediocampo. Los jugadores amonestados fueron:

  • Facundo Medina (75') y Leandro Paredes (91') por el lado de Argentina.
  • Stefan Posch (39') y Konrad Laimer (75') por el conjunto de Austria.

Análisis estadístico

El dominio de Argentina se vio reflejado en la posesión de balón con un 53,6% frente al 46,4% de Austria. En cuanto a la eficacia ofensiva, Argentina generó 12 tiros totales con 5 a puerta, contrastando con los 6 remates y apenas 1 disparo al arco de su rival. Asimismo, Austria contó con 3 tiros de esquina contra solo 1 del equipo argentino, cerrando así un duelo donde la contundencia fue la clave del resultado final.

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