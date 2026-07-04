Argentina venció 3-2 a Cabo Verde, por el Mundial 2026

En un vibrante encuentro disputado el 3 de julio de 2026 a las 19.00 en el Miami Stadium, Argentina logró una trabajada victoria ante Cabo Verde para sellar su clasificación a la siguiente instancia. El arbitraje estuvo a cargo de Drew Fischer, quien controló las acciones de un choque que se definió en el tiempo suplementario.

El desarrollo del encuentro y las emociones

El partido, que enfrentó al 4-4-2 argentino contra el 4-1-4-1 caboverdiano, ofreció constantes alternativas. A los 29 minutos, Lionel Messi marcó el 1-0 tras asistencia de Lisandro Martínez. Ya en el tiempo suplementario, a los 92 minutos, Lisandro Martínez anotó el 2-1 tras pase de Alexis Mac Allister, y finalmente, a los 111 minutos, Edilson Alberto Monteiro Sanches Borges convirtió en contra para cerrar el 3-2 definitivo. Para Cabo Verde, los goles fueron obra de Deroy d'Encarnação Duarte a los 59 minutos, asistido por Ryan Isaac Mendes da Graça, y de Sidny Lopes Cabral a los 103 minutos, tras asistencia de Jair Semedo Monteiro.

Cambios tácticos y disciplina

Durante el transcurso del juego, los entrenadores buscaron variantes para romper la paridad. Argentina movió el banco con los ingresos de Julián Alvarez, Nico González, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel, este último amonestado a los 114 minutos. Por su parte, Cabo Verde realizó múltiples sustituciones incluyendo a Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga y Gilson Benchimol Tavares, mientras que Kevin Lenini Gonçalves Pereira de Pina recibió una tarjeta amarilla a los 67 minutos.

Análisis estadístico

El dominio territorial estuvo repartido: Argentina registró una posesión del 63,5% frente al 36,5% de Cabo Verde. En cuanto a la eficacia ofensiva, el conjunto argentino disparó 22 veces (10 a puerta) contra los 16 intentos (5 a puerta) de los africanos. Ambos equipos mostraron paridad en la pelota parada, finalizando el encuentro con 8 córners cada uno, reflejando lo ajustado del trámite hasta el último minuto.