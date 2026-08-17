Yael Trepy, futbolista del Cagliari, está en grave estado tras casi ahogarse en una pileta

CAGLIARI.- El delantero francés Yael Trepy, que juega en Cagliari, en la Serie A del fútbol italiano, permanece internado en terapia intensiva en un centro de salud italiano luego de que casi se ahogara el domingo por la tarde en una piscina. Según las primeras informaciones, el joven de 20 años no sabría nadar.

De acuerdo con la reconstrucción inicial del episodio, ocurrido alrededor de las 18 (hora local), Trepy terminó en la parte más profunda de la piscina de una villa ubicada en la Costa Esmeralda, en Cerdeña. Cuando ya tenía dificultades para mantenerse a flote y respirar, fue rescatado del agua, pero su estado requirió asistencia médica de urgencia.

El futbolista fue intubado y trasladado en helicóptero al hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde permanece internado en cuidados intensivos. Su estado es grave, según reportaron los médicos.

Una tomografía computarizada de tórax reveló una importante cantidad de líquido en los pulmones, que dificultaba el normal intercambio de oxígeno. Ante ese cuadro, los médicos decidieron mantenerlo en coma inducido y bajo vigilancia permanente mientras recibe tratamiento.

Trepy debutó en la Serie A la temporada pasada con el Cagliari, cuando marcó el gol del empate en los últimos minutos del partido contra el Cremonese. Este viernes, el joven fue titular en la victoria de su club en la Copa Italia, contra Arezzo. De acuerdo a los medios italianos, el centrodelantero, de perfil izquierdo y veloz y que llegó a las inferiores de Cagliari en 2022, es considerado una de las mayores promesas jóvenes de la institución. Puede jugar también como segundo punta o extremo por la banda derecha.

Tras conocerse el episodio, Cagliari emitió un comunicado en el que informó que “está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca su evolución”.

“En estos momentos, el Cagliari Calcio acompaña a Yael y a su familia en el sentimiento. El club también solicita el máximo respeto a su privacidad y proporcionará cualquier novedad en cuanto esté disponible”, agregó la institución.

Con información de la agencia ANSA