El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 20.00 en el estadio Mario Alberto Kempes, con el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo. Fue un partido de dominio absoluto de Argentina frente a Costa Rica, sellando un marcador contundente de 7-0.

El desarrollo del encuentro

El poderío ofensivo argentino se reflejó desde temprano. A los 8 minutos, Nico Paz marcó el 1er gol tras asistencia de Enzo Fernández. A los 35 minutos, Julián Alvarez marcó el 2do gol tras asistencia de Agustín Giay. A los 38 minutos, Nico Paz marcó el 3er gol tras asistencia de Máximo Perrone. A los 43 minutos, Julián Alvarez marcó el 4to gol tras asistencia de Gianluca Prestianni. Ya en el complemento, a los 48 minutos, Franco Mastantuono marcó el 5to gol tras asistencia de Máximo Perrone. A los 78 minutos, Alexis Mac Allister marcó el 6to gol. Finalmente, a los 88 minutos, Franco Mastantuono marcó el 7mo gol tras asistencia de Giuliano Simeone. En cuanto a las tácticas, Argentina utilizó un esquema 433 mientras que Costa Rica se paró con un 4231.

Análisis estadístico

La superioridad de Argentina quedó plasmada en la tenencia de la pelota y la generación de juego. El equipo ganador acumuló un 75,8% de posesión, frente al 24,2% de Costa Rica. En el apartado de remates, Argentina registró 22 tiros en total con 9 a puerta, mientras que Costa Rica intentó 4 disparos, logrando solo 2 con dirección al arco. Además, Argentina contó con 7 tiros de esquina a su favor.

Movimientos estratégicos

Ambos cuerpos técnicos aprovecharon el encuentro para realizar múltiples variantes. En el segundo tiempo, Argentina realizó cambios significativos, destacándose el ingreso de Franco Mastantuono, quien terminó anotando dos tantos tras reemplazar a Nico Paz a los 45 minutos. Por su parte, el entrenador de Costa Rica intentó buscar respuestas en el banco desde el inicio del complemento con los ingresos de John Ruiz, Josimar Alcócer y Douglas López, aunque la solidez de Argentina impidió cualquier intento de reacción.