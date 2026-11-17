La pasión por Boca Juniors trasciende fronteras y presupuestos, y entre los hinchas se destacó Pablo Barrionuevo, un repartidor de 23 años oriundo de El Palomar que emprendió una travesía épica de casi 8000 kilómetros desde Buenos Aires hasta Barranquilla, Colombia, con el propósito de asistir a la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. Ante la imposibilidad financiera de costear un pasaje aéreo, el hincha tomó la decisión de utilizar su herramienta de trabajo: una moto Honda GLH 150. Esta aventura, que nació como una ocurrencia frente a la falta de fondos, captó la atención de la opinión pública y llegó a oídos del capitán xeneize, Leandro Paredes.

El viaje comenzó sin una planificación rigurosa, ya que el joven comunicó su idea a un amigo, quien inicialmente cuestionó su estado mental ante la magnitud del desafío. Sin embargo, la resolución de Barrionuevo se mantuvo firme y el trayecto incluyó el cruce por diversas provincias argentinas, la entrada a Chile mediante el Paso de Jama, y el recorrido a través de Perú y Ecuador. El hincha describió la exigencia física del camino: las temperaturas bajas, las lluvias constantes en zonas montañosas y el agotamiento extremo marcaron las jornadas. El joven llegó a realizar recorridos de hasta 700 kilómetros diarios en la etapa final para cumplir con los plazos previstos antes del pitazo inicial del sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Pablo Barrionuevo decidió viajar en moto hasta Barranquilla para ver a Boca

La solidaridad acompañó al motociclista en cada parada, donde diversas filiales oficiales de Boca en el extranjero le ofrecieron techo y comida. El joven documentó su periplo en redes sociales, donde recibió mensajes de aliento de usuarios tanto argentinos como colombianos. El fanático enfrentó complicaciones administrativas en fronteras, aunque pudo sortearlas con el tiempo. El desgaste de la motocicleta también requirió mantenimiento preventivo, tarea que el protagonista realizó con el apoyo de voluntarios locales que se sumaron a su causa. El objetivo de Barrionuevo es llegar a la sede de la final antes del banderazo que la hinchada organiza en el Gran Malecón del Río este viernes.

El momento cumbre de esta historia ocurrió cuando la repercusión digital del viaje alcanzó al plantel profesional de Boca. Paredes, al conocer el esfuerzo extremo de este simpatizante, gestionó mediante su entorno la entrega de una entrada para presenciar el partido definitorio. Según informó Planeta Boca Juniors, el mediocampista quiso premiar la lealtad del hincha con este gesto significativo. Luego, el propio Barrionuevo confirmó a varios medios que el entorno del capitán lo contactó para darle la noticia sobre su ingreso asegurado al coloso de Barranquilla. Esta interacción convirtió un sacrificio económico en un episodio memorable para la comunidad xeneize.

La publicación más reciente de Pablo Barrionuevo lo ubica en el día once de su travesía

La llegada a Colombia representa el último tramo de una ruta que desafió los límites del fanatismo. Barrionuevo planea su retorno a la Argentina una vez finalizada la cita continental, aunque reconoce que la logística de transporte para su moto aún constituye una incógnita. Su prioridad absoluta permanece en el aliento al equipo, al cual considera un motor vital durante las noches de soledad en la ruta.

El hincha manifestó en diversas entrevistas su esperanza de que su travesía sirva como mensaje de aliento para los jugadores. Mientras Atlético Mineiro ultima detalles para su llegada a territorio caribeño, la ciudad de Barranquilla ya registra la presencia de los primeros grupos de fanáticos argentinos que arribaron por vía aérea, a la espera del encuentro que definirá el título de la Copa Sudamericana.