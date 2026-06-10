Argentina venció por 3-0 a Islandia en un amistoso internacional

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Argentina se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de primera división de la Internationals; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 9 de junio de 2026 a las 22.09 en el Jordan-Hare Stadium, la selección de Argentina logró una sólida victoria ante Islandia. El partido, correspondiente a la jornada 1, mostró un dominio claro del conjunto albiceleste que supo capitalizar sus oportunidades para sentenciar el marcador por 3-0.
El desarrollo del encuentro y las emociones
Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico similar de 4-4-2, pero fue Argentina quien logró imponer su ritmo desde el inicio. El marcador se abrió a los 8 minutos, cuando Valentín Barco marcó el primer gol del encuentro tras una gran definición. Ya en la segunda mitad, a los 72 minutos, Lionel Messi amplió la ventaja al convertir un gol de penal. Finalmente, a los 86 minutos, Thiago Almada selló el resultado tras una asistencia de Rodrigo De Paul.
Movimientos estratégicos
El partido se caracterizó por una alta cantidad de sustituciones, especialmente en el complemento, donde ambos entrenadores buscaron variantes tácticas. Argentina movió el banco de forma masiva tras el entretiempo con los ingresos de jugadores como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Por su parte, Islandia intentó refrescar sus líneas en el tramo final con múltiples cambios simultáneos a los 82 minutos, buscando sin éxito descontar en el marcador.
Estadísticas del duelo
La superioridad argentina se vio reflejada claramente en los números finales del enfrentamiento:
- Argentina mantuvo una posesión del 63%, frente al 37% de Islandia.
- El conjunto local registró un total de 15 tiros, de los cuales 7 fueron a puerta.
- La visita apenas pudo inquietar con 6 tiros, logrando solo 1 remate directo a la portería.
- En cuanto a la disciplina, Islandia sufrió la mayoría de las amonestaciones con 6 tarjetas repartidas entre sus jugadores, destacándose las tarjetas de Victor Pálsson y Daníel Grétarsson en el primer tiempo.
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