Argentina venció por 3-0 a Islandia en un amistoso internacional

En un encuentro disputado el 9 de junio de 2026 a las 22.09 en el Jordan-Hare Stadium, la selección de Argentina logró una sólida victoria ante Islandia. El partido, correspondiente a la jornada 1, mostró un dominio claro del conjunto albiceleste que supo capitalizar sus oportunidades para sentenciar el marcador por 3-0.

El desarrollo del encuentro y las emociones

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico similar de 4-4-2, pero fue Argentina quien logró imponer su ritmo desde el inicio. El marcador se abrió a los 8 minutos, cuando Valentín Barco marcó el primer gol del encuentro tras una gran definición. Ya en la segunda mitad, a los 72 minutos, Lionel Messi amplió la ventaja al convertir un gol de penal. Finalmente, a los 86 minutos, Thiago Almada selló el resultado tras una asistencia de Rodrigo De Paul.

Movimientos estratégicos

El partido se caracterizó por una alta cantidad de sustituciones, especialmente en el complemento, donde ambos entrenadores buscaron variantes tácticas. Argentina movió el banco de forma masiva tras el entretiempo con los ingresos de jugadores como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Por su parte, Islandia intentó refrescar sus líneas en el tramo final con múltiples cambios simultáneos a los 82 minutos, buscando sin éxito descontar en el marcador.

Estadísticas del duelo

La superioridad argentina se vio reflejada claramente en los números finales del enfrentamiento: