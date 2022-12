Argentina vs. Australia: cómo formará la selección en el partido de octavos de final

escuchar

Luego de la victoria por 2-0 ante Polonia en el último partido del grupo C del Mundial Qatar 2022, la selección argentina enfrenta a Australia por los octavos de final este sábado a las 16 (hora argentina) en el Estadio Ahmed bin Ali, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak. De cara a dicho encuentro, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, planea algunas modificaciones por decisiones tácticas, aunque también podría haber cambios por diversas molestias físicas.

La Argentina mostró su mejor versión ante Polonia el último miércoles. Rendimientos sobresalientes, posesión de la pelota, fortaleza defensiva, confianza, y una intensidad mantenida durante los más de 90 minutos que duró el encuentro, fueron la clave para derrotar a una selección europea que poco pudo hacer ante el dominio abrumador del equipo albiceleste. Robert Lewandowski, capitán y estrella del elenco polaco, prácticamente no pudo tocar la pelota y, casi todas las veces en las que participó del juego, fue atrás de mitad de cancha para ser interceptado rápidamente por Cristian ‘Cuti’ Romero y Nicolás Otamendi.

El planteo de Scaloni para dicho encuentro fue acorde a lo que pedía el partido. Un ‘5′ más abocado al juego y no tanto al quite (Enzo Fernández en lugar de Guido Rodríguez); un ‘9′ más intenso que presione constantemente a los defensores rivales (Julián Álvarez por Lautaro Martínez); y laterales más ofensivos para generar amplitud por los costados a la hora de atacar (Nahuel Molina y Marcos Acuña, en reemplazo de Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico).

Todo salió tal cual lo planeado. La Argentina, además de llevarse la victoria por 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, tuvo el 74% de la posesión de la pelota a lo largo de los 90 minutos y el rendimiento colectivo rememoró los mejores partidos de todo el ciclo de Lionel Scaloni. Ante esto, el entrenador podría mantener varias de sus piezas en el once titular, a diferencia de las diversas modificaciones que mostró el DT entre cada encuentro de la etapa de grupos.

En principio, la única duda pasa por Ángel Di María, titular en los tres partidos disputados hasta el momento, que se retiró con una molestia muscular en el partido ante Polonia. “Ángel creo que está bien en principio, sintió algo en el cuádriceps, se le puso duro y preferimos sacarlo porque como todos saben él es importante y no vale la pena seguir con un jugador que tiene posibilidades de hacerse daño”, dijo el entrenador de la selección argentina al término del encuentro ante el combinado polaco.

Esta pequeña molestia, que no llega a ser lesión, podría marginarlo del equipo para el enfrentamiento ante Australia. Incluso, en el último entrenamiento, el actual futbolista de Juventus no se movió a la par de sus compañeros durante los primeros minutos y permaneció más tiempo en el gimnasio y en kinesiología, junto Walter Insaurralde, uno de los integrantes del cuerpo médico de la albiceleste.

Ángel Di María, de gran rendimiento ante Polonia, se retiró con una molestia en el cuádriceps

En el ensayo táctico que realizó el equipo, el entrenador dejó ver parte de sus pensamientos y ahí se pudo interpretar que volvería a tocar el equipo. Scaloni volvió a dejar en claro que no le teme a las variantes y que ya no tiene contemplaciones para los que no están plenos físicamente. Si bien el DT dijo que esperará a Di María hasta último momento, en el mientras tanto probó alternativas que, teniendo en cuenta cómo se expresó hasta acá, puede interpretarse como posibilidades ciertas de estar desde el arranque este sábado.

En ese escenario, la elección de Scaloni para conformar el equipo sin Di María, en el primer movimiento táctico, fue probar a Alejandro ‘Papu’ Gómez primero, y a Ángel Correa después, siempre con la intención de mantener el 4-3-3 que suele utilizar. La sorpresa llegó minutos después, cuando modificó el esquema para el ingreso de Leandro Paredes. De esta manera, paró al equipo con un 4-4-2 clásico: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

