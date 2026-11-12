Armenia empató 1-1 con Chipre, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Naciones, se disputó el 12 de noviembre de 2026 a las 14.00 en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium, bajo el arbitraje de Orel Grinfeeld. En un trámite equilibrado, Armenia y Chipre igualaron 1-1. A los 9 minutos, Iasonas, Pikis marcó el 1er gol para Chipre tras asistencia de Ioannis, Pittas. Posteriormente, a los 58 minutos, Artur, Gharibyan anotó el 1er gol para Armenia tras asistencia de Artur, Serobyan.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando una formación 4-2-3-1. A pesar de la paridad táctica, el encuentro fue intenso y dejó varias amonestaciones: por el lado de Armenia vieron la tarjeta amarilla Georgi, Harutyunyan, Narek, Grigoryan y Edgar, Sevikyan. En Chipre, fueron amonestados Loizos, Loizou e Iasonas, Pikis. Durante el complemento, los entrenadores buscaron variantes para romper el empate: Armenia realizó múltiples modificaciones tácticas, destacando el ingreso de Edgar, Sevikyan por Narek, Grigoryan, mientras que Chipre ajustó su estructura con el ingreso de Ioannis, Kosti en lugar de Marcus, Edwards cerca de la hora de juego.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la posesión fue claramente para Armenia, que alcanzó el 68,6% frente al 31,4% de Chipre. A pesar de controlar el balón, la eficacia en los metros finales fue pareja. Armenia intentó mayor cantidad de veces con 26 tiros totales, de los cuales 7 fueron a puerta, mientras que Chipre registró 10 disparos, con 2 a puerta. En cuanto a las acciones de pelota parada, Armenia generó 11 córners contra los 4 que tuvo Chipre a su favor.

Contexto de la jornada

El empate deja a ambos conjuntos con sensaciones encontradas tras un choque de ida y vuelta en esta fecha 5 de la Liga de Naciones. Mientras que Armenia mostró una mayor vocación ofensiva sustentada en la tenencia del esférico y la acumulación de tiros, Chipre se mostró firme en el orden defensivo para sostener la igualdad lograda en la primera mitad. El desarrollo del juego subraya la paridad competitiva que caracteriza al grupo C2 del torneo, donde cada unidad suma en la carrera por la clasificación.