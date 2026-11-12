Manchester United despidió a Michael Carrick y crecen las versiones del desembarco de Mauricio Pochettino

Se acabó la paciencia en Manchester United: este jueves se confirmó que el gigante inglés tomó la determinación de despedir al entrenador Michael Carrick, de 45 años, tras encadenar ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria en la Premier League y caer hasta la decimoctava posición, es decir, en la zona del descenso. Frente a este escenario, todo parece indicar que el próximo técnico de los Red Devils podría ser Mauricio Pochettino, que dejaría al seleccionado de los Estados Unidos.

Todo resulta complicado para Manchester United, porque parecía que había encontrado al conductor ideal para sus aspiraciones de recuperar su identidad, ya que Carrick había regresado a la dirección técnica en enero, inicialmente como interino, pero su notable rendimiento en el segundo semestre de la Premier League última, cuando finalizó tercero, llevó a que se le ofreciera un contrato por tres años como entrenador permanente. Sin embargo, un pobre comienzo de temporada, en el que sólo acumuló tres victorias en todas las competencias, desencadenó en esta salida antes de lo previsto.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

En Manchester United hace años que no encuentran la brújula. Desde la salida de Sir Alex Ferguson, en 2013, el equipo inglés lleva gastados 119 millones de euros en cambios de entrenador. David Moyes, que estaba en Everton, fue la primera apuesta, pero apenas unos meses después se acordó la salida del entrenador por un monto cercano a 4.9 millones de euros.

Después fue el tiempo de Louis van Gaal, por el que gastó casi 9 millones de euros. El siguiente, ya en 2018, fue José Mourinho, un proceso que le costó unos 20 millones de euros. Todas apuestas que sólo le permitieron ganar a Manchester United la Europa League, la Carabao Cup y la Community Shield.

Ole Gunnar Solskjær fue el elegido para reemplazar a Mourinho, un proyecto que le constó a Manchester United casi 10 millones de euros para contratarlo y posteriormente despedirlo en 2022 para el desembarco de Ralf Rangnick, el austriaco tampoco pudo terminar con la crisis y le costó al club otros 15 millones de euros. Un proceso casi idéntico al que llevó adelante Erik ten Hag, que no legó a buen puerto y resultó un desembolso de 11 millones de euros.

Desde la salida de Sir Alex Ferguson, Manchester United no puede encontrar el entrenador que le devuelva la identidad a los Red Devils Laurence Griffiths - Getty Images Europe

La desesperación por terminar con esta situación errática en la contratación de entrenadores, Manchester United tomó la determinación, en 2024, de invertir en la llegada de un director deportivo, Dan Ashworth, y con él se aportó por la llegada de Rúben Amorim. Tampoco esta estrategia resultó para el club inglés y desarmó todo, con la salida de ambos, y eso le costó a Manchester unos 27 millones de euros. Y la apuesta por Carrick lo dejó sin alternativas y se estima que la salida le costará a los Red Devils unos 8 millones de euros.

La apuesta por Pochettino

Si bien no hay confirmaciones de quién podría tomar el control como entrenador de Manchester United, todas las versiones indican que estaría todo acordado, de palabra, con el argentino Mauricio Pochettino. Ahora bien, no se trata de una operación sencilla porque el DT santafecino tiene contrato con la selección de los Estados Unidos, y para su salida se debe pagar una cláusula de rescisión de contrato.

En principio, según reportaron Sky Sports y The Athleticque ya hubo contactos entre Pochettino y el copropietario de Manchester United, Avram Glazer, y habrían llegado a un acuerdo, aunque todavía falta cerrar toda la operación con el visto bueno de la Federación de los Estados Unidos.

Mauricio Pochettino estaría a un paso de desembarca en Manchester United (Photo by Chris Coduto / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CHRIS CODUTO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pochettino ahora espera el paso del club inglés para desanudar la operación, porque el DT argentino firmó contrato hasta 2030 hace solo 5 meses con la selección de los Estados Unidos, por lo tanto se debería ejecutar una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares para resolver todo y según explican los medios ingleses, los Red Devils están dispuestos a pagarlos.