Así están las tablas de posiciones grupo por grupo del Mundial Sub 20 2023

El Mundial Sub 20 Argentina 2023 tuvo este domingo su segunda jornada con partidos correspondientes a la primera fecha de los grupos C y D con la particularidad de que, al igual que en el día inaugural, todos los partidos tuvieron ganador y no se registraron empates. Hubo victorias de Colombia sobre Israel y Japón ante Senegal en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata y de Nigeria frente a República Dominicana e Italia sobre Brasil en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

En la zona A mandan la selección argentina y Nueva Zelanda con tres puntos cada una por sus triunfos sobre Uzbekistán 2 a 1 y Guatemala 1 a 0, respectivamente. En la B, Estados Unidos se impuso 1 a 0 a Ecuador y lidera junto a Eslovaquia, que le goleó 4 a 0 a Fiji; en el grupo C los combinados cafetero y nipón dominan con tres unidades cada uno al igual que Italia y Nigeria en el D. Este martes debutarán los países del E y F y se completará la primera fecha.

Hasta el momento se jugaron ocho de los 36 encuentros previstos en la primera etapa. Los dos líderes cada una de las seis zonas más los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final. Desde entonces, serán cruces de eliminación directa

Fixture y resultados de la etapa de grupos

Grupo A

Fecha 1

Guatemala 0-1 Nueva Zelanda - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina 2-1 Uzbekistán - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Uzbekistán - Martes 23 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Martes 23 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina vs. Guatemala - Martes 23 de mayo, a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario.

- Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario. Uzbekistán vs. Guatemala - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo B

Fecha 1

Estados Unidos 1-0 Ecuador - Estadio San Juan del Bicentenario.

- Estadio San Juan del Bicentenario. Fiji 0-4 Eslovaquia - Estadio San Juan del Bicentenario.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Fiji - Martes 23 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario.

- Martes 23 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario. Eslovaquia vs. Ecuador - Martes 23 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario.

Fecha 3

Eslovaquia vs. Estados Unidos - Viernes 26 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario.

- Viernes 26 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario. Ecuador vs. Fiji - Viernes 26 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo C

Fecha 1

Israel 1-2 Colombia - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Senegal 0-1 Japón - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 2

Senegal vs. Israel - Miércoles 24 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Miércoles 24 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Japón vs. Colombia - Miércoles 24 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 3

Colombia vs. Senegal - Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Japón vs. Israel - Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Grupo D

Fecha 1

Nigeria 2-1 República Dominicana - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Italia 2-1 Brasil - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 2

Italia vs. Nigeria - Miércoles 24 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Miércoles 24 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Brasil vs. República Dominicana - Miércoles 24 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 3

República Dominicana vs. Italia - Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Brasil vs. Nigeria - Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo E

Fecha 1

Inglaterra vs. Túnez - Lunes 22 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Lunes 22 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Uruguay vs. Irak - Lunes 22 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 2

Uruguay vs. Inglaterra - Jueves 25 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Jueves 25 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Irak vs. Túnez - Jueves 25 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 3

Túnez vs. Uruguay - Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Irak vs. Inglaterra - Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo F

Fecha 1

Francia vs. Corea del Sur - Lunes 22 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Lunes 22 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Gambia vs. Honduras - Lunes 22 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 2

Francia vs. Gambia - Jueves 25 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Jueves 25 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Corea del Sur vs. Honduras - Jueves 25 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 3

Honduras vs. Francia - Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Corea del Sur vs. Gambia - Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

