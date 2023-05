Resultados del Mundial Sub 20 2023 de hoy: goles y posiciones del domingo 21 de mayo

escuchar

Se desarrolló este domingo la primera fecha de los grupos C y D del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en la Argentina con victorias para Colombia sobre Israel y Japón ante Senegal en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata y de Nigeria frente a República Dominicana e Italia sobre Brasil en el partido más atractivo de la jornada en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

El elenco cafetero empezó con el pie derecho gracias a que revirtió un partido muy complicado. Su rival, que debutó oficialmente en una Copa del Mundo de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) teniendo en cuenta todas las categorías, se puso en ventaja gracias a Dor Turgeman 57′. El conjunto sudamericano lo igualó recién a los 74′ por intermedio de Oscar Cortés de penal y en tiempo cumplido el capitán, Gustavo Puerta, le dio la victoria. El otro líder de la zona C es el combinado nipón, al que le alcanzó un tanto de Kuryu Matsuki para derrotar a los senegaleses 1 a 0.

Gustavo Puerta le dio una agónica victoria a Colombia en el debut en el Mundial Sub 20 Conmebol

En el D, el seleccionado nigeriano también dio vuelta el resultado porque empezó abajo en el marcador por la conquista de Edison Azcona para los dominicanos. Enseguida, igualó a través de una anotación de Guillermo de Peña en contra y Samson Lawal le dio el triunfo en el complemento.

Uno de los cruces más esperados de la primera etapa era el de la Azzurra y la Canarinha, y no defraudaron a los fanáticos del fútbol porque los europeos celebraron 3 a 2 en un juego con muchas emociones. Italia se adelantó 3 a 0 en el primer tiempo con un gol de Matteo Prati y un doblete del capitán Cesare Casadei. Brasil no se dio por vencido y descontó por intermedio de Marcos Leonardo a los 72′ y 87′, pero no le alcanzó.

Los partidos del lunes 22 de mayo en el Mundial Sub 20

Grupo E

Fecha 1

Inglaterra vs. Túnez - Lunes 22 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Lunes 22 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Uruguay vs. Irak - Lunes 22 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo F

Fecha 1

Francia vs. Corea del Sur - Lunes 22 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Lunes 22 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Gambia vs. Honduras - Lunes 22 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

La selección Sub20 de Uruguay debuta contra Irak en el Mundial Argentina 2023 Twitter Selección Uruguaya

Como ver los partidos del Mundial Sub 20

Todos los juegos se trasmiten en vivo por DSports y, en consiguiente, por la plataforma digital DGO. TyC Sports emite la mitad de los duelos de la fase de grupos, entre ellos los de la selección argentina de Javier Mascherano, a través de sus respectivas señales de cable y, también, de TyC Sports Play. La TV Pública, por su parte, tiene los cotejos de la albiceleste en la pantalla de televisión y Cont.ar. Según el avance del certamen y la suerte del anfitrión, es probable que la programación se modifique y/o se añadan o quiten partidos.

A excepción de Cont.ar, al que se puede acceder registrándose, el resto de las opciones requieren ser cliente de un cableoperador para sintonizar los duelos, ya sea por el servicio de cable u online.

La selección argentina debutó con victoria en el Mundial Sub 20 FABIAN MARELLI

Cómo comprar entradas para ver el Mundial

Los tickets para los partidos de la selección argentina, y el del resto de los combinados, se rentan a través de Deportick, la plataforma digital que FIFA eligió para direccionar a los simpatizantes desde su sitio web. Se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación y el método de pago. A diferencia de los partidos de Lionel Messi y compañía, se obtiene un boleto electrónico con un código QR que no se debe cambiar por una entrada física en la previa al evento. Vale además, por los dos encuentros de cada jornada.

Las cuatro sedes que se utilizan para disputar el Mundial Sub 20 son el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero; el San Juan del Bicentenario; el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Único Diego Armando Maradona de La Plata, que además fue elegido para la final. Para esa instancia los tickets están agotados.

LA NACION