Así quedaron los cruces de octavos de final de la Europa League, tras el sorteo

escuchar

Este viernes, en Nyon, Suiza, se sortearon los octavos de final de la UEFA Europa League 2022-23. A falta de confirmación oficial, se estima que los partidos se llevarían a cabo durante marzo. Entre los encuentros más destacados aparecen los enfrentamientos entre Arsenal de Inglaterra vs. Sporting de Lisboa de Portugal, Manchester United de Inglaterra vs. Real Betis de España, y Roma de Italia vs. Real Sociedad de España

Uno de los equipos que corrió con más suerte en los emparejamientos fue Unión Berlín, elenco alemán que está haciendo una campaña histórica en Alemania (marcha 3° por diferencia de gol, ya que tiene la misma cantidad de puntos -43- que Bayern Munich y Borussia Dortmund), y que se verá las caras ante Union-Saint Gillose de Bélgica, uno de los que, a priori, integra el lote de los más débiles entre los 16 que quedan en competencia. Sin embargo, ambos compartieron zona en la etapa de grupos y el combinado belga fue el que se quedó con el primer puesto (en los duelos entre sí hubo una victoria por la mínima diferencia por lado).

Unión Berlín es la máxima sorpresa de Europa en lo que va de la temporada; sueña con el título

Otro de los que puede respirar un poco más tranquilo por la serie que deberá afrontar es el Bayer Leverkusen de Alemania, que se enfrentará a Ferencvaros de Hungría, que accedió directamente a octavos de final tras finalizar en lo más alto del grupo H, en el que también estuvo el equipo al que eliminaron los alemanes en la última ronda, Mónaco (en la primera etapa, los húngaros ganaron el duelo como visitantes ante los franceses, mientras que en condición de locales todo terminó en empate).

En cuanto a los clubes con futbolistas argentinos que disputarán la ronda de los 16 mejores de la Europa League aparecen el Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios; el Sevilla del DT Jorge Sampaoli, con Alejandro ´Papu´ Gómez, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Erik Lamela entre sus filas, que chocará ante Fenerbahce de Turquía; y la Roma de Paulo Dybala, que se verá las caras con Real Sociedad en uno de los cruces más atractivos.

Jorge Sampaoli es el único entrenador argentino que afrontará los octavos de la Europa League Sevilla

Los cruces de octavos de final de la Europa League

Unión Berlín (Alemania) vs. Union-Saint Gillose (Bélgica).

Sevilla (España) vs. Fenerbahce (Turquía).

Juventus (Italia) vs. Friburgo (Alemania).

Bayer Leverkusen (Alemania) vs. Ferenvaros (Hungría).

Sporting Lisboa (Portugal) vs. Arsenal (Inglaterra).

Manchester United (Inglaterra) vs. Real Betis (España).

Roma (Italia) vs. Real Sociedad (España).

Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. Feyenoord (Países Bajos).

Conference League

Por otro lado, también se sortearon los emparejamientos de octavos de final de la Conference League, la tercera competencia europea a nivel clubes en orden jerárquico, que tiene como vigente y único campeón hasta el momento a Roma de Italia, que se consagró en la última temporada tras derrotar a Feyenoord de Países Bajos por 1 a 0 (gol de Nicolo Zaniolo) en la definición disputada en el Arena Kombëtare de Albania.

Entre los equipos más fuertes que aún quedan en competencia aparecen Fiorentina y Lazio por el lado de Italia, que jugarán frente a Sivasspor de Turquía y AZ Alkmaar de Países Bajos respectivamente; West Ham de Inglaterra, que hará lo propio ante AEK Larnaca de Chipre; Villarreal de España que se enfrentará a Anderlecht de Bélgica en uno de los cruces entre instituciones históricas del Viejo Continente; y Niza de Francia, que chocará con Sheriff Tiraspol de Moldavia.

Aún quedan cinco argentinos que buscan un pase a los cuartos de final del certamen continental europeo: Nicolás González y Lucas Martínez Quarta en Fiorentina; Nicolás Castro y Matías Galarza en Genk, que jugarán contra Basaksehir de Turquía; y Luka Romero de Lazio.

Nicolás González es uno de los cinco argentinos que sueñan con quedarse con la Europa League Twitter @Sp_Fiorentina

Los cruces de octavos de final de Conference League

AEK Larnaca (Chipre) vs. West Ham (Inglaterra).

Fiorentina (Italia) vs. Sivasspor (Turquía).

Lazio (Italia) vs. AZ Alkmaar (Países Bajos).

Lech Poznan (Polonia) vs. Djurgardens (Suecia).

Basel (Suiza) vs. Bratislava (Eslovaquia).

Sheriff Tiraspol (Moldavia) vs. Niza (Francia).

Anderlecht (Bélgica) vs. Villarreal (España).

KAA Gent (Bélgica) vs. Basaksehir (Turquía).

LA NACION