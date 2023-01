Así quedó el ranking mundial de la ATP tras el título de Novak Djokovic en el Australian Open

escuchar

El Australian Open 2023 que concluyó este domingo con el título de Novak Djokovic al derrotar en la definición a Stefanos Tsitsipas modificó considerablemente el ranking mundial de la ATP, algo previsible teniendo en cuenta que el ahora ex N° 1 del mundo Carlos Alcaraz no participó por una lesión y que jugadores del top 20 se despidieron rápido como el caso de Rafael Nadal, eliminado en segunda ronda.

En la previa al primer Grand Slam de la temporada Alcaraz comandaba el escalafón con 6820 puntos y por no participar de ese campeonato restó los 90 que obtuvo por caer en tercera ronda en 2022. En ese contexto, quedó con 6730 y el nuevo monarca es el serbio con 7070 unidades. Saltó desde el quinto lugar al primero gracias a las 2000 que sumó por ser campeón y teniendo en cuenta que el año pasado no pudo competir por no haberse vacunado contra el Covid-19 y fue deportado del país oceánico. El cambio en la cima significa que el español no jugará el ATP 250 de Buenos Aires del 13 al 19 de febrero como el mejor del planeta.

Para el balcánico es la semana 374 en lo más alto del ranking de la ATP y es quien más tiempo ostentó ese lugar en la historia del tenis masculino por encima de Roger Federer -310 semanas- y el estadounidense Pete Sampras -268-. Teniendo en cuenta también a la rama femenina, en caso de mantenerse en el primer puesto hasta el 27 de febrero, superará a Steffi Graff, la jugadora del circuito que más períodos logró en el primer puesto de la WTA con 377 semanas.

Tercero se posiciona el griego gracias a que consiguió 480 puntos por jugar la final en Melbourne Park y mejoró las semifinales del torneo anterior. Con esas unidades alcanzó las 6195 y desplazó al noruego Casper Ruud, quien ahora está cuarto con 5765 gracias a que logró 45 en Oceanía por haber perdido en la segunda etapa y un año antes se tuvo que retirar antes del debut por una lesión en uno de sus tobillos.

En contrapartida, Tsitsipas dejó pasar la tercera oportunidad de ser el N° 1 del mundo, algo para lo que necesitaba ganar el Australian Open. Anteriormente, pudo haberlo conseguido en el US Open 2022 y cayó en la primera ronda y, luego, en el ATP Masters Finals de Turín en el que debía ser campeón invicto y en su debut lo derrotó Djokovic.

El quinto peldaño es del ruso Andrey Rublev, quien logró 270 unidades por arribar a cuartos de final en Australia y escaló un lugar. Con 4200, está por encima de Nadal. El manacorí descontó 1955 puntos porque en 2022 había sido campeón y descendió cuatro puestos hasta el sexto lugar. Se trata de la caída más abrupta del top 20 del ranking junto a la del ruso Daniil Medvedev, quien pasó del octavo al 12° porque el año anterior fue finalista y en esta edición salió en la tercera rueda.

El ranking mundial de la ATP tras el Australian Open 2023 con Novak Djokovic en la cima

El Top Ten lo completan el canadiense Felix Auger-Aliassime en el séptimo puesto siendo el único que modificó su cantidad de unidades porque se volvió a despedir en octavos de final del primer Grand Slam de la temporada. Le siguen Taylor Fritz (Estados Unidos), Holger Rune (Noruega) y Hubert Hurkacz (Polonia). Los últimos tres ascendieron un lugar por la caída de Medvedev.

Entre los argentinos el mejor ubicado es Diego Schwartzman en el 28° puesto con 1550 puntos. Francisco Cerúndolo está 31° con 1377 y Sebastián Báez 47° con 940. Más atrás aparecen Pedro Cachín (68° con 777 unidades), Federico Coria (69° con 775), Tomás Etcheverry (82° con 659) y Facundo Bagnis (88° con 595).

