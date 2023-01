Novak Djokovic, el hombre récord: todas las marcas que rompió con el nuevo título del Australian Open

escuchar

Un año después de haber sido deportado de Australia por no haberse vacunado contra el Covid-19, Novak Djokovic regresó a Melbourne Park y se coronó campeón del primer Grand Slam de la temporada para agigantar su leyenda en ese campeonato y en la historia del tenis. Fue un torneo impecable para el serbio, que solo cedió un set de los 22 que disputó. En la final en el Rod Laver Arena lo sufrió el griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5)

Con el título, el balcánico pulverizó marcas, alcanzó otras y creó algunas más. Se trata de uno de los tenistas más relevantes de la historia con el agregado que coincidió en el circuito de la ATP con jugadores del calibre de Rafael Nadal y Roger Federer, se ubicó a la par de ellos y en etapas los superó.

Las mejores marcas de Djokovic al ganar Australian Open

Con la de esta edición, el serbio disputó 10 finales en el Australian Open y las ganó a todas. Fue campeón en 2023, 2021, 2020, 2019, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011 y 2008.

Fue el 22° título de Grand Slam para el europeo y alcanzó a Rafael Nadal en la lista de máximos vencedores. El tercero es Roger Federer , ya retirado, con 20 estrellas.

También lleva 17 victorias seguidas frente a rivales top cinco en el certamen.

Acumula 93 torneos ganados, de los cuales 66 fueron campeonatos denominados “grandes” -Grand Slam, Masters Final, ATP Masters 1000 y Juegos Olímpicos-. Sus máximos oponentes en el circuito tienen 59 (Nadal) y 54 (Federer).

Es el tercer tenista más veterano en la era Abierta en ganar el Australian Open, por detrás de Ken Rosewall y Federer quienes levantaron su último trofeo con 36 años. El serbio tiene 35.

El camino al título de Djokovic en el Australian Open 2023

Primera ronda a Roberto Carballes Baena (España) por 6-3, 6-4 y 6-0.

por 6-3, 6-4 y 6-0. Segunda ronda a Enzo Couacaud (Francia) por 6-1, 6-7 (5), 6-2 y 6-0.

por 6-1, 6-7 (5), 6-2 y 6-0. Tercera ronda a Grigor Dimitrov (Bulgaria) por 7-6 (7), 6-3 y 6-4.

por 7-6 (7), 6-3 y 6-4. Octavos de final a Alex de Minaur (Australia) por 6-2, 6-1 y 6-2.

por 6-2, 6-1 y 6-2. Cuartos de final a Andrey Rublev (Rusia) por 6-1, 6-2 y 6-4.

por 6-1, 6-2 y 6-4. Semifinales a Tommy Paul (Estados Unidos) por 7-5, 6-1 y 6-2.

por 7-5, 6-1 y 6-2. Final a Stefanos Tsitsipas (Grecia) por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5)

Gracias al título en el Australian Open, ‘Nole’ recuperará este lunes el primer puesto en el ranking mundial de la ATP. Como el año pasado no pudo competir por no haberse vacunado contra el Covid-19 y fue deportado del país oceánico, no defendió instancia en este campeonato y solo sumó. El certamen lo empezó siendo quinto en el escalafón con 5070 unidades y por ganarlo obtuvo 2000, por lo que llegó 7050 y superó al español Carlos Alcaraz, quien ostentaba ese sitial .

