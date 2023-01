Así quedó la tabla de campeones históricos del Australian Open, tras la consagración de Novak Djokovic

escuchar

Novak Djokovic derrotó a Stefanos Tsitsipas y se consagró campeón del Australian Open 2023. El serbio logró inclinar la cancha a su favor desde un primer momento y se quedó con el trofeo tras un partido que finalizó 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5). De esta manera, alcanzó su décimo título en Melbourne y se consolidó como el máximo ganador de la historia del torneo, con 10. Además, igualó a Rafael Nadal como el tenista con más Grand Slams, con 22, y de yapa (tamaña yapa) regresó al primer lugar del ranking ATP, arrebatándole el puesto al español Carlos Alcaraz. Desde este lunes será otra vez N° 1 del mundo.

El nacido en Belgrado es uno de los mejores tenistas de la historia. Forma parte del histórico ‘Big 3′, conformado también por Rafael Nadal y Roger Federer. Con su triunfo en el primer major de esta temporada, igualó a Nadal y a la alemana Steffi Graf en la lista de la mayor cantidad de títulos individuales de Grandes Torneos en toda la historia, solo por detrás de la australiana Margaret Court (24) y la estadounidense Serena Williams (23).

Novak Djokovic festeja con su gente el triunfo en el primer Grand Slam de la temporada 2023 Aaron Favila - AP

En Australia es casi invencible. La última vez que perdió fue en 2018, cuando cayó ante el surcoreano Hyeon Chung por 7-6 (4), 7-5 y 7-6 (3). Desde allí, no solo que no conoció la derrota, sino que se consagró en cada una de las ediciones en las que participó: en 2019 venció en la final a Nadal por 6-3, 6-2 y 6-3; en 2020 le ganó el partido decisivo al austríaco Dominic Thiem por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4; en 2021 derrotó en el último encuentro a Daniil Medvedev por 7-5, 6-2y 6-2; en 2022 no participó por haberse negado a vacunarse contra el Covid-19; y ahora, en 2023, se impuso para ganar el trofeo a Tsitsipas por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5).

🏆 ¡Novak Djokovic es campeón del Australian Open 2023!



✅ El serbio venció al griego Stefanos Tsitsipas en el partido decisivo por 6-4, 7-6 (4) y 7-6 (5).



Máximos ganadores del Australian Open masculino

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

(Serbia): 10 títulos. Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis.

(Suiza) y (Australia): seis. Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro.

(Australia), (Australia) y (Estados Unidos): cuatro. Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres.

Los últimos diez ganadores del Australian Open

2023 - Novak Djokovic (Serbia).

Novak Djokovic celebra su victoria ante Stefanos Tsitsipas; Australian Open es su torneo favorito ANTHONY WALLACE - AFP

2022 - Rafael Nadal (España).

(España). 2021 - Novak Djokovic (Serbia).

(Serbia). 2020 - Novak Djokovic (Serbia).

(Serbia). 2019 - Novak Djokovic (Serbia).

(Serbia). 2018 - Roger Federer (Suiza).

(Suiza). 2017 - Roger Federer (Suiza).

(Suiza). 2016 - Novak Djokovic (Serbia).

(Serbia). 2015 - Novak Djokovic (Serbia).

(Serbia). 2014 - Stanislas Wawrinka (Suiza).

El camino de Djokovic al título en el Australian Open 2023

En primera ronda derrotó al español Roberto Carballes Baena por 6-3, 6-4 y 6-0.

por 6-3, 6-4 y 6-0. En el segundo partido venció al francés Enzo Couacaud 6-1, 6-7 (5), 6-2 y 6-0.

6-1, 6-7 (5), 6-2 y 6-0. En el tercer compromiso eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov por 7-6 (7), 6-3 y 6-4.

por 7-6 (7), 6-3 y 6-4. En octavos de final le ganó al australiano Alex De Minaur por 6-2, 6-1 y 6-2.

por 6-2, 6-1 y 6-2. En cuartos hizo lo propio ante el ruso Andrey Rublev por 6-1, 6-2 y 6-4.

por 6-1, 6-2 y 6-4. En semifinales dejó fuera de competencia al estadounidense Tommy Paul por 7-5, 6-1 y 6-2.

por 7-5, 6-1 y 6-2. En la definición le ganó al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5).

