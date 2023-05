Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2022-23, tras el triunfo de Arsenal ante Chelsea

escuchar

Este miércoles, Arsenal derrotó 3 a 1 a Chelsea en condición de local con dos goles del noruego Martin Odegaard y uno del brasileño Gabriel Jesús (el tanto del equipo visitante fue convertido por el joven inglés Noni Madueke, que se retiró lesionado). De esta manera, el equipo dirigido por Mikel Arteta recuperó el primer lugar de la tabla de posiciones de la Premier League de Inglaterra 2022-23 con 78 puntos, aunque tiene dos partidos más que Manchester City, que ahora está segundo a dos unidades.

El tercero es el sorprendente Newcastle, que acumula 65 unidades y se mantiene en zona de clasificación a la Champions League 2022-23 al igual que Manchester United, que aparece cuarto con 63. Más atrás, en zona de acceso a la Europa League 2022-23, se ubican Liverpool con 56 y Tottenham con 54; mientras que el equipo que hasta el momento se metería en la próxima Conference League es el Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía, que tiene 54.

El combinado londinense volvió a sumar de a tres luego de cuatro partidos, donde acumuló tres empates (2 a 2 vs. Liverpool, 2 a 2 vs. West Ham y 3 a 3 vs. Southampton) y una derrota decisiva ante Manchester City por 4 a 1. Esa mala racha le permitió ceder terreno ante su inmediato perseguidor, que no decepcionó y ya encadena 18 encuentros consecutivos sin conocer la derrota sumando todas las competencias (Premier, Champions League y FA Cup), en los que convirtió 55 goles (lo que le da un promedio de 3.06 tantos por encuentros en los últimos 18) y recibió apenas diez.

Arsenal volvió a festejar luego de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria BEN STANSALL - AFP

Por este motivo, Arsenal, que estuvo en lo más alto de la clasificación general casi de manera ininterrumpida entre la fecha 2 y la 33, ya no depende de sí mismo para consagrarse campeón del certamen doméstico inglés. Ahora, la única opción que le queda para levantar el trofeo es ganar todos los compromisos venideros y, a su vez, aguardar por un tropiezo del equipo dirigido por Pep Guardiola.

Así está la tabla de posiciones de la Premier League 2022-23

El fixture que le queda a Manchester City

Vs. West Ham - Fecha 28 (pendiente) - Miércoles 3 de mayo.

- Fecha 28 (pendiente) - Miércoles 3 de mayo. Vs. Leeds United - Fecha 35 - Sábado 6 de mayo.

- Fecha 35 - Sábado 6 de mayo. Vs. Everton - Fecha 36 - Domingo 14 de mayo.

- Fecha 36 - Domingo 14 de mayo. Vs. Chelsea - Fecha 37 - Domingo 21 de mayo.

- Fecha 37 - Domingo 21 de mayo. Vs. Brighton - Fecha 32 (pendiente) - Miércoles 24 de mayo.

- Fecha 32 (pendiente) - Miércoles 24 de mayo. Vs. Brentford - Fecha 38 - Domingo 28 de mayo.

El fixture que le queda a Arsenal

Vs. Newcastle - Fecha 35 - Domingo 7 de mayo.

- Fecha 35 - Domingo 7 de mayo. Vs. Brighton - Fecha 36 - Domingo 14 de mayo.

- Fecha 36 - Domingo 14 de mayo. Vs. Nottingham Forest - Fecha 37 - Sábado 20 de mayo.

- Fecha 37 - Sábado 20 de mayo. Vs. Wolverhampton - Fecha 38 - Domingo 28 de mayo.

