Athletic Club empató 0-0 con Alavés, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 19 de septiembre de 2026 a las 11.15 en el estadio San Mamés, con el arbitraje de Victor García Verdura. En un compromiso correspondiente a la jornada 7 de la Liga de España, el Athletic Club y el Alavés igualaron sin goles en un trámite donde el dominio territorial no fue suficiente para quebrar la paridad en el marcador.

El desarrollo táctico y los movimientos

Ambos equipos plantearon esquemas diferenciados: el Athletic Club apostó por un 4-2-3-1, mientras que el Alavés se resguardó con un 5-3-2. Durante la segunda mitad, los entrenadores buscaron variantes para romper el cero. A los 62 minutos, el banco del Athletic Club se movió con los ingresos de Alex Berenguer por Mikel Jauregizar y Maroan Sannadi por Iñaki Williams. Por el lado del Alavés, a los 66 minutos, Youssef Enriquez ingresó en lugar de Abde Rebbach debido a una lesión, tras el cambio previo de Toni Martínez por Mariano Díaz a los 65 minutos.

Disciplina y rigor defensivo

El rigor físico se hizo presente sobre el final del encuentro, derivando en amonestaciones para el equipo local. A los 70 minutos, Íñigo Ruiz de Galarreta fue amonestado tras una infracción, seguido por Jesús Areso, quien vio la tarjeta amarilla a los 92 minutos por el mismo motivo. Estas acciones reflejaron la frustración del Athletic Club por no lograr capitalizar su superioridad en el juego ante una defensa del Alavés que se mantuvo firme durante los 90 minutos.

Estadísticas del encuentro

El análisis estadístico muestra claramente la propuesta de ambos conjuntos. El Athletic Club dominó la posesión con un 69% frente al 31% del Alavés, intentando generar peligro constantemente con 23 disparos totales, de los cuales 6 fueron a puerta. Por su parte, la visita se enfocó en el orden defensivo, logrando apenas 2 remates en todo el partido. En cuanto a la generación de peligro desde el tiro de esquina, el Athletic Club dispuso de 5 corners contra solo 1 del Alavés.

Athletic Club y Alavés empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio San Mamés, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Athletic Club suma 8 puntos, ubicándose en la 8 posición, mientras que Alavés tiene 11 unidades, en la 6 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Athletic Club y Alavés en la tabla de posiciones, tras la fecha 7

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.